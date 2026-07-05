Magyar Péter: Vicces az alkotmány-módosítással kapcsolatos aggódás Gulyás Gergelytől

„Viccesen hangzik az aggódás az alkotmányozásból Szájer Józseffel viccet csináló Gulyás Gergely szájából” – írta válaszul a Fidesz-frakcióvezetőjének Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán szombat este.

„Gulyás Gergely és a Fidesz szerint az Alaptörvény 17. módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti Magyarországon” – idézte a kormányfő a kritikát, hozzátéve, gondolkodik, hogy pontosan mi okoz alkotmányos válsághelyzetet Gulyás Gergely szerint.

„A bírói önigazgatás megerősítése? Az Alkotmánybíróság Fidesz által elvett jogköreinek visszaadása? Az alkotmánybírókra évtizedekig fennálló 70 éves korhatár visszahozása? Az orbáni gazdasági maffia ellen létrehozandó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal? A jogállam leépítésében aktív szerepet vállaló és a pártállam kiépítésében részt vevő Orbán-báb leváltása? Vagy egy új, a teljes nemzet által közösen megalkotandó Alkotmány?”

– sorolta kérdéseit.

A miniszterelnök megjegyezte, örül annak „hogy annyira mégsem válságos a helyzet, hogy ráér hétfőre összehívni a Fidesz-frakciót”.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 22-én.

(Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)