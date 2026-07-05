Horváth Péter szerint elsősorban tehetséggondozásra és az innovációs szemlélet erősítésére van szükség

Magyarországon elsősorban tehetséggondozásra, valamint az innovációs szemlélet kiterjesztésére van szükség, ezért stratégiai cél, hogy a Nemzeti Tudósképző Akadémia (NTA) ne csak fennmaradjon, hanem tovább erősödjön – mondta a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára vasárnap az NTA diplomaátadó ünnepségén.

Horváth Péter köszöntőjében hangsúlyozta: az NTA nem egyszerűen tehetséggondozó program, hanem olyan életpályamodell, amelyre egész Európa felfigyelhet. Hozzátette: kevés ország épít ki ilyen erős mentorhálózatot, és kevés gondolkodik ennyire hosszú távon.

Az államtitkár szólt arról, hogy a Tudományos és Technológiai Minisztériumban az elmúlt másfél-két hónapban sok kutatóval, innovátorral, vállalkozóval, start-uperrel beszélgettek arról, mire van leginkább szükség Magyarországon, és a tehetséggondozás, illetve az innovációs szemlélet erősítése szinte minden találkozón előkerült.

„Ezért is fontos, hogy az NTA hosszú távon is fennmaradjon, és más tudományterületekre is ki tudjuk terjeszteni”

– mondta.

A rendezvényhez kapcsolódó sajtótájékoztatón Hegyi Péter, a Nemzeti Tudósképző Akadémia programigazgatója felidézte: tavaly év végén lejárt a finanszírozási szerződésük az akkori Kulturális és Innovációs Minisztériummal, ami nehézséget jelentett a tavaszi időszakban. A programigazgató korábban, még április végén úgy fogalmazott, hogy a Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós által vezetett Élvonal Alapítvány „a belpolitikai helyzetre hivatkozva hátrált ki” az NTA finanszírozása mögül.

„A múlt héten a Tudományos és Technológiai Minisztériummal történt megbeszélések alapján egy egyszeri, 375 millió forintos átmeneti támogatást kaptunk, amely lehetőséget ad arra, hogy az NTA szeptemberig folyamatosan, nehézségek nélkül működjön. Most zajlik az előkészítése annak, hogy a program a biológián és a kémián kívül más területen is elérhető legyen. Bizakodó vagyok abban a tekintetben, hogy a tehetséggondozást egy szervezetileg egységesebb rendszerré tudjuk kovácsolni” – jelentette ki Hegyi Péter.

Az MTI kérdésére a programigazgató azt mondta, az NTA jövőjével kapcsolatban megkezdték az egyeztetést a Magyar Tudományos Akadémiával, a Magyar Rektori Konferenciával és a minisztériummal is.

„A következő időszak fő kérdése az lesz, hogy az NTA mint magánalapítvány közigazgatásilag hová kerüljön. Úgy gondoljuk, hogy minél nagyobb terület a Magyar Tudományos Akadémiához tartozik, az csak jó döntés lehet. Ebben érzékelünk fogadókészséget, de hogy ez mekkora mértékű, a következő hónapok határozhatják meg, mindenesetre az MTA centrumszerepének meg kell jelennie a Nemzeti Tudósképző Akadémia életében” – fejtette ki Hegyi Péter.

Varró András, a Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány kuratóriumának elnöke köszönetet mondott, amiért a vasárnapi rendezvényen a politika, az egyetemek és a Magyar Tudományos Akadémia egyaránt felső szinten képviseltette magát. Hozzátette: reményeik szerint az NTA tevékenysége a jövőben az egész társadalmat átfogó mozgalommá válhat.

Pósfai Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, közelebbről is szeretnék megismerni az Nemzeti Tudósképző Akadémia programját.

„A Nemzeti Tudósképző Akadémia program nagy érdeme, hogy a fekete-fehér és a kételkedő tudomány közötti átmenetet megkönnyíti. Ezt azzal teszi, hogy a részes diákok laboratóriumokba járnak, tudományos előadásokat hallanak, és készen állnak arra, hogy az egyetemen önállóan is boldogulni tudjanak” – jelentette ki a diplomaátadón mondott köszöntőjében az MTA elnöke.

Úgy vélte, ha a programban részt vevő fiatalokból esetleg nem is lesz kutató, az itt szerzett tapasztalatok rengeteg olyan készségüket fejlesztik, amelyeket az élet bármely területén hasznosítani tudnak.

Kacskovics Imre, az ELTE Természet Tudományi Karának dékánja kiemelte: az orvostudomány, a biológia és a kémia szempontjából kivételes korszakban élünk, amikor a tudományos felismerések korábban elképzelhetetlen gyorsasággal jutnak el a laboratóriumtól a betegágyig, vagy egy új molekula felfedezéséig, az alapkutatástól a hasznosításig, a gyógyításig, amit a koronavírus-járvány idején született vakcinák is bizonyítanak.

„Ebben a történetben számunkra különösen inspiráló a Nobel-díjas Karikó Katalin szerepe. A Drew Weissmannal közösen végzett, évtizedeken át kitartó alapkutatása olyan felismerésekhez vezetett, amelyek nélkül az mRNS alapú vakcinák gyors kifejlesztése aligha lett volna elképzelhető. Az ő példája azt üzeni, hogy a kitartó, sokszor csendben végzett alapkutatás egyszer világméretű jelentőségűvé válhat” – fűzte hozzá.

Mint mondta, a biológia és az orvostudomány terén a mesterséges intelligencia akkor válik igazán értékessé, ha kíváncsi, kritikus és felelős emberek használják.

A Magyar Tudományos Akadémia épületében tartott ünnepségen a most lezárult tanévben a különböző fokozatú diplomákat szerzett 1541 középiskolás Szent-Györgyi Diák közül több mint 730-an veszik át személyesen diplomájukat.

Az ünnepség vasárnap délutáni részében a felszólalók között lesz mások mellett Kubinyi Enikő, a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkára, és Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia elnöke is.

A Nemzeti Tehetségképző Akadémia 2012-ben indult, amikor Szegeden kilenc Nobel-díjas kutatót hívtak el egy eseményre a szervezők. Az NTA azóta négyszáz fős alapítvánnyá nőte ki magát, amely középiskolásokat és egyetemistákat támogat, és a magyar kutatási élet presztízsintézményeivel dolgozik együtt orvosbiológiai és természettudományi területeken. Jelenleg 375 középiskolából 5500 aktív gimnazistája van, és több mint négyszáz tanár segíti munkáját.

Kiemelt kép: Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára beszédet mond a Nemzeti Tudósképző Akadémia diplomaátadó ünnepségén a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében 2026. július 5-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)