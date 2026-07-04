Vitézy Dávid: A korrupciót illetően zéró tolerancia van

A korrupciónak nincs olyan szintje, amit elfogadunk és megengedünk, zéró tolerancia van - hangoztatta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy a közösségi oldalán szombaton megjelent felvételen, amely a Vasúttörténeti Parkban készült. Mint az egy megelőző Facebook-bejegyzéséből kiderül, a tárcavezető a minisztérium állománygyűlésén, 1700 kollégájához beszélt.

Vitézy Dávid úgy fogalmazott: jelentős átalakulás zajlik a magyar közigazgatásban, 1990 óta talán a legnagyobb, és ennek az első hullámait látjuk, érzékeljük. Az a céljuk, hogy megváltoztassanak bizonyos, a közigazgatásban berögzült reflexeket; azt szeretnék elérni, hogy szakmai alapokon álló, a közérdek által vezérelt minisztériumi működés legyen – mondta.

Hozzátette: „pontosan tudjuk, hogy a kormányzati döntéshozatalban azért nagyon gyakran más szempontok is megjelentek”, itt azonban a korrupciónak „nincsen olyan szintje, amit elfogadunk és megengedünk, zéró tolerancia van ezzel szemben”.

A miniszter azt kérte kollégáitól, hogy „ha bárki, aki még azt tapasztalja, hogy valamilyen módon a múltból ilyen típusú működés van, akkor ezt bátran tegye szóvá, jelentse be.”

Hozzáfűzte: céljuk, hogy ezt a típusú működést – ami sok ágazatra jellemző volt, és nem gondolná, hogy az állami beruházások kivételek voltak – megváltoztassák.

Vitézy Dávid szerint nemcsak azért kell változtatni, mert a választók nagyon világosan erre szavaztak április 12-én, hanem azért is, mert Magyarország egy fejlettségi csapdába került az elmúlt néhány évben. A csehek, a lengyelek „hagynak le bennünket”, az európai felzárkózás, amiben annyira bíztunk húsz évvel ezelőtt, elakadt néhány évvel ezelőtt.

Ebből csak akkor fogunk tudni kitörni, ha a piaci mechanizmusokat, a gazdaság kitisztítását, a valós teljesítmények elismerését és a valós versenyt vissza tudjuk hozni a magyar gazdaság működésébe – jelentette ki Vitézy Dávid.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)