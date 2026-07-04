Magyar Péter szerint Áder János alapítványa eddig 18,3 milliárd forintot kapott, amiből luxus villát építetett

„Áder János volt köztársasági elnök „közpénznyelő alapítványa” eddig 18,3 milliárd forintot kapott. Ebből „luxusvillát vettek és haverokat fizettek”. Ennek a pénznek a töredékét kapja működésre a tíz nemzeti parkunk évente” – írta Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.

Magyar Péter a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy az Áder János vezette Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványból „évek óta lapátolták ki a közpénzt”, miközben a volt államfő hatmilliós havi juttatásban részesül, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki.

Erre reagálva Áder János arra szólította fel az MTI-hez eljuttatott közleményében Magyar Pétert, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait vagy kérjen bocsánatot.

A miniszterelnök másnap, pénteken – szintén a Facebook-oldalán – az írta: „Áder János közpénzhorgász bizonyítékokat követel”. „Első bizonyítékként” azt közölte, hogy Áder János egy 720 négyzetméteres, „adófizetői pénzen felhúzott villában húzza meg magát”, miközben van két saját rózsadombi ingatlana is.

A volt államfő jelenlegi lakhelyéül szolgáló villáról azt írta, hogy felújításakor még a zöldterület maximális beépíthetőségét is megemelték „a környezetért oly nagyon aggódó Áder János kérésére”.

„A Fidesz egykori alelnökének rezsijére 21 millió forintot költenek évente az adófizetők, ezenkívül jár neki házi alkalmazott, gépkocsi, sofőr, titkárság és havi hatmillió forint” – sorolta a miniszterelnök, arra kérve Áder Jánost, mutassa meg a házat vagy „a Kék Bolygó Alapítványának a milliárdos pasaréti villáját” belülről, hogy „lássák a magyarok, hogy mire költöttek”.

A bejegyzéshez Magyar Péter egy drónfelvételt is mellékelt egy villáról, amelyben közlése szerint Áder János jelenleg lakik.