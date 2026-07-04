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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Magyar Péter szerint Áder János alapítványa eddig 18,3 milliárd forintot kapott, amiből luxus villát építetett

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.07.04. 12:46

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
„Áder János volt köztársasági elnök „közpénznyelő alapítványa” eddig 18,3 milliárd forintot kapott. Ebből „luxusvillát vettek és haverokat fizettek”. Ennek a pénznek a töredékét kapja működésre a tíz nemzeti parkunk évente” – írta Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.

Magyar Péter a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy az Áder János vezette Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványból „évek óta lapátolták ki a közpénzt”, miközben a volt államfő hatmilliós havi juttatásban részesül, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki.

Erre reagálva Áder János arra szólította fel az MTI-hez eljuttatott közleményében Magyar Pétert, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait vagy kérjen bocsánatot.

A miniszterelnök másnap, pénteken – szintén a Facebook-oldalán – az írta: „Áder János közpénzhorgász bizonyítékokat követel”. „Első bizonyítékként” azt közölte, hogy Áder János egy 720 négyzetméteres, „adófizetői pénzen felhúzott villában húzza meg magát”, miközben van két saját rózsadombi ingatlana is.

A volt államfő jelenlegi lakhelyéül szolgáló villáról azt írta, hogy felújításakor még a zöldterület maximális beépíthetőségét is megemelték „a környezetért oly nagyon aggódó Áder János kérésére”.

A Fidesz egykori alelnökének rezsijére 21 millió forintot költenek évente az adófizetők, ezenkívül jár neki házi alkalmazott, gépkocsi, sofőr, titkárság és havi hatmillió forint” – sorolta a miniszterelnök, arra kérve Áder Jánost, mutassa meg a házat vagy „a Kék Bolygó Alapítványának a milliárdos pasaréti villáját” belülről, hogy „lássák a magyarok, hogy mire költöttek”.

A bejegyzéshez Magyar Péter egy drónfelvételt is mellékelt egy villáról, amelyben közlése szerint Áder János jelenleg lakik.

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Kiemelt kép: Áder János volt köztársasági elnök (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

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