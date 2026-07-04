Magyar Péter: Áder János 720 négyzetméteres villában „húzza meg magát”

„Áder János volt köztársasági elnök egy 720 négyzetméteres, adófizetői pénzen felhúzott villában húzza meg magát, miközben van kettő saját rózsadombi ingatlana is” – írta a miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán.

Magyar Péter a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón fogalmazott úgy, hogy az Áder János vezette Kék Bolygó Alapítványból „évek óta lapátolták ki a közpénzt”, miközben a volt államfő hatmilliós havi juttatásban részesül, felújították villáját, sofőr és komornyik jár neki.

Erre reagálva Áder János arra szólította fel az MTI-hez eljuttatott közleményében Magyar Pétert, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait vagy kérjen bocsánatot.

A miniszterelnök pénteki bejegyzésében úgy fogalmazott,

„Áder János közpénzhorgász bizonyítékokat követel. Íme az első”.

A volt államfő jelenlegi lakhelyéül szolgáló villáról Magyar Péter azt írta, hogy felújításakor még a zöldterület maximális beépíthetőségét is megemelték „a környezetért oly nagyon aggódó Áder János kérésére”.

A Fidesz egykori alelnökének rezsijére 21 millió forintot költenek évente az adófizetők, ezenkívül jár neki házi alkalmazott, gépkocsi, sofőr, titkárság és havi hatmillió forint – sorolta a miniszterelnök, arra kérve Áder Jánost, mutassa meg a házat vagy „a Kék Bolygó Alapítványának a milliárdos pasaréti villáját” belülről, hogy „lássák a magyarok, hogy mire költöttek”.

A bejegyzéshez Magyar Péter egy drónfelvételt is mellékelt egy villáról, amelyben közlése szerint Áder János jelenleg lakik.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 22-én.

(Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)