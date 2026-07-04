Magyar Péter: A kormány benyújtotta az Alaptörvény 17. módosítását

Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot – a miniszterelnök erről maga számolt be Facebook-oldalán szombaton.

Magyar Péter videós bejegyzésében elmondta: a 12 pontból álló javaslat főbb pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy három ciklusos) időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb Alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése szerepel.

A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése.

Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénz védelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel.

Szigorúbb szabályok fognak vonatkozni az alkotmányos intézmények vezetőire



Az alkotmánymódosítás véleményezésének javaslatait figyelembe véve a kormány szigorúbb szabályokat alkotott az alkotmányos intézmények vezetői esetében – mondta el a miniszterelnök szombaton.

Magyar Péter Facebook-videójában az Alaptörvény 17. módosításának részleteit ismertetve azt mondta: az emberek javaslatai alapján a tervezeten több ponton változtattak, az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 év lesz, újraválasztási lehetőség nélkül.

„Az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria elnöke kilenc év helyett hat évre kap megbízatást szintén újraválasztás nélkül, ezen felül a bírák jogot kapnak a vezetőik visszahívásának kezdeményezésére, és fontos szerepük lesz az új bírósági vezetők kinevezésében”

– hangoztatta a kormányfő.

„Ez világos üzenet” – fogalmazott Magyar Péter, majd hozzátette: nem egy másik hatalmi ág fog dönteni a bírói csúcsvezetők jelöléséről, és fontos az is, hogy többé senki nem állíthat magának évtizedekre „közjogi őrhelyeket” a magyar államban, ahogy azt Orbán Viktor tette.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök az Európai Unió kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának nyitóülésére érkezik 2026. június 18-án. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)