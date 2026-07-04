Gulyás Gergely: A benyújtott alkotmány-módosítás az alkotmányos demokrácia vége

„A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon” – értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Facebook-oldalán szombat délután, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az Alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, „lefejezik az Alkotmánybíróságot”, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon.

A fideszes politikus szerint „mindez nem egyszerű határátlépés”. Közölte: ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az Alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor „mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon”. Azzal folytatta, hogy a rendszerváltoztatás óta a jelenlegi a tizedik parlamenti ciklus, és hatodszor van kétharmados felhatalmazása a kormánynak, eddig azonban senki meg sem kísérelte sem a köztársasági elnöknek, sem az alkotmánybíráknak, sem az alkotmánybíróság elnökének eltávolítását; senki meg sem kísérelte kizárni az ellenzéket a demokratikus politikai versenyből.

Gulyás Gergely úgy véli, hogy ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége. Közölte: a Fidesz-frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válaszlehetőségekről.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője felszólal a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 9-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)