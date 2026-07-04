Együttes ülést tarthat ősszel a cseh és a magyar kormány - jelentette be a cseh külügyminiszter

Együttes ülést tarthat ősszel a cseh és a magyar kormány – mondta Petr Macinka cseh külügyminiszter cseh újságíróknak pénteken Budapesten, miután tárgyalásokat folytatott Orbán Anita külügyminiszterrel.

A CTK cseh hírügynökség tudósítása szerint Macinka elmondta, hogy a tervezett találkozónak egyelőre nincs konkrét időpontja, október merült fel lehetőségként. A cseh diplomácia vezetője elmondta, hogy magyar partnerével a Visegrádi Együttműködésről tárgyaltak, de szóba került Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése is.

Petr Macinka és Orbán Anita első ízben májusban találkozott, amikor a magyar külügyminiszter Prágában részt vett a Globsec biztonságpolitikai fórumon. A cseh fél akkor ugyan csak ismerkedő jellegűnek minősítette a prágai találkozót, de megjegyezte: kitűnt, hogy a cseh-magyar kapcsolatok fejlesztésében nagy lehetőségek rejlenek.

„Mindketten tudatosítjuk, hogy úgy a magyarok, mint mi is még relatíve nem sokkal a választások után vagyunk, tehát a mi kormányunk még aránylag elég hosszú ideig a magyar kormány partnere lesz”

– fejtette ki Petr Macinka a cseh újságíróknak.

A cseh külügyminiszter az áprilisi magyarországi választásokra reagálva kijelentette, hogy Csehország rendkívüli kapcsolatokra fog törekedni az új magyar kormányzattal.

Petr Macinka pénteken Budapesten a magyar kormány és az ellenzék képviselőivel is találkozott. Délelőtt Hajdu Mártonnal, az országgyűlés külügyi bizottságának elnökével, a kormányzó Tisza párt képviselőjével tárgyalt, míg délután Gulyás Gergellyel, a Fidesz frakcióvezetőjével találkozott. A megbeszélések témáját a V4-ek együttműködése, a migráció, az Európai Unió bővítése és az új európai uniós költségvetés alkották – mutatott rá a cseh hírügynökség.

Kiemelt kép: Petr Macinka cseh külügyminiszter a lengyel partnerével folytatott varsói tárgyalásaik utáni sajtóértekezleten 2026. február 16-án (Fotó: MTI/EPA/PAP/Tomasz Gzell)