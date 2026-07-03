Vonatpótló buszok járnak Budapest és Veresegyház között július közepéig

Pályakarbantartás miatt péntek éjszakától pótlóbuszok járnak a vonatok helyett Budapest és Veresegyház között július 19-ig – közölte a MÁV-csoport az MTI-vel.

A közlemény szerint a munkálatok miatt változik az S71-es és G71-es vonatok közlekedési rendje a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon: a vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek, így a főváros és Veresegyház között pótlóbuszokkal lehet utazni.

A vágányzár ideje alatt néhány éjszaka további változásra is kell számítani, mert a budapesti Nyugati pályaudvar felsővezeték-hálózatának karbantartását is elvégzik a szakemberek

– tették hozzá.

Mint írták, a karbantartási munkák idején háromféle MÁV-busszal tudnak az utasok a fővárosba eljutni, ezek Újpest-központig közlekednek, így közvetlen átszállást biztosítanak a 3-as metróra.

Az S71-es busz minden megállót érint, a G71-es buszok csak Fóton és Csomádon állnak meg, míg az X71-es buszok Fóttól expresszjáratként közlekednek, máshol nem állnak meg. A MÁV-buszok Fóton két helyen, a Kossuth Lajos utcában és a Dózsa György úton is megállnak, viszont nem érintik Fótfürdő megállóhelyet; Újpest-központból a pótlóbuszok az Árpád úton található G1-es Volán-megállóból indulnak.

Közölték azt is, hogy a MÁV a saját forrásból finanszírozott, 150 millió forintba kerülő és bő kéthetes karbantartás során Rákospalota-Újpest és Fót között mintegy 700 méteren cserél síneket, összesen négy vasúti átjárót épít át, ebből egyet a XV. kerületben, kettőt Fótnál, míg egyet Veresegyházon.

Ezen kívül Fót állomáson váltót és talpfákat cserélnek, Rákospalota-Újpest és Veresegyház között pedig a vágányt megközelítő növényzet irtásával, a vasúti közlekedésre veszélyes fák kivágásával és a felsővezeték-hálózat karbantartásával csökkentik a műszaki meghibásodások számát és esélyét – tették hozzá.

A munkáknak köszönhetően több mint 1300 méteren szűnik meg az óránkénti 30–40 kilométeres sebességkorlátozás és visszaáll óránkénti 60 kilométeresre a pályára megengedett legnagyobb sebesség – áll a közleményben.

Kiemelt kép: A MÁV Start Zrt. korszerű Stadler FLIRT vonata villamosított pályán érkezik meg a Veresegyházához tartozó Ivacs megállóhelyhez (Fotó: MTI/Jászai Csaba)