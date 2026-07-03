Új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között – jelentette be Vitézy Dávid

Aláírták a Budai Fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű európai uniós támogatási szerződését, így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook-bejegyzésében.

Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott európai uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, a beruházás teljesen elő van készítve – mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt.

A beruházást a Közlekedési és Beruházási Minisztérium irányítja, és a BKK-val együttműködésben valósítja meg, várhatóan még ősszel elindulnak a közműkiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezési fázisok is jöhetnek a teljes nyomvonalon – írta bejegyzésében.

A bejegyzéshez mellékelt videóüzenetében elmondta, ezután sok más projekt következik az ország minden részében, a vasútfejlesztést is beleértve. Ez a villamosfejlesztés az első, ahol a támogatási szerződést hatályba tudták léptetni.

Ismertette, a Szent Gellért tértől, a Szabadság hídról, vagy akár Észak-Budáról jövő villamosvonalaknak új ága épül. A villamosvonal a Műegyetem rakparton, a Műegyetem központi épülete előtt halad majd végig a Duna parton, átbújik a Petőfi híd alatt, majd folytatja az útját az ELTE és az Infopark előtt, átbújik a Rákóczi híd budai hídfője alatt, eléri az új városnegyedet, a Kopaszi-gát térségét, és aztán a Budafoki útnál lesz a végállomása.

Hangsúlyozta, az építkezés biztosan megindul, a szerződés aláírásával a kivitelezési szerződés hatályba lép. Az első kisebb közműkiváltások már az ősszel elindulnak, a munka látványos, nagy építkezéssel járó része pedig 2027-ben kezdődik. A szerződés szerint a villamosvonalnak 2029-re kell teljes körűen elkészülnie – részletezte Vitézy Dávid.

Kiemelt kép forrása: MTI/Bodnár Boglárka