Több rekordot is megdöntött az extrém hőhullámmal tarkított június

Az év hatodik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius-fok volt, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek 19,8 fokos átlagát. Hozzátették:

ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta.

A bejegyzéshez készített infografika szerint az ideinél melegebb csak a 2019-es június volt, akkor 22,67 fok volt a középhőmérséklet országos átlagban.

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Az Alföldön többfelé a 23,5 fokot is elérte a hónap középhőmérséklete, 20 fok alatti értékek csak az északi völgyekben és a magasabb hegyeken fordultak elő.

Mint írták,

az Európa-szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum-hőmérsékleti rekord is megdőlt 42,0 fokkal Szécsényben.

Az elemzés szerint június 29-én 30,2 fok volt a napi középhőmérséklet országos átlaga, ami a legmagasabb a 20. század kezdete óta. Június 29-én és 30-án is 38,7 fok közelében volt a napi maximum-hőmérséklet országos átlagban, aminél magasabb érték csak egyszer, 2007. július 20-án fordult elő.

Arról is írtak, a csapadék tekintetében ismét egy száraz hónapon vagyunk túl:

a csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok alapján – 39,8 milliméter volt, ami 45 százalékkal elmarad az 1991-2020 közötti időszak 71,9 milliméteres átlagától.

Az ország legnagyobb részén 25 és 50 milliméter között alakult a hónap csapadékösszege, de a középső országrészben többfelé 20 milliméter alatt maradt. A csapadékosabb térségekben is általában kevesebb, mint 80 milliméter esett, többet csak kevés helyen, például a Bükkben mértek.

Kép forrása: HungaroMet

Kiemelt kép: Járókelők esernyővel és kalappal védekeznek a napsugarak ellen Debrecenben 2026. június 30-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)