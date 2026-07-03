Teljesen leállítják a dunai hajóforgalmat vasárnap Szentendrénél

A hatóságok teljes hajózárat rendelnek el úszóverseny miatt a szentendrei Duna-ágon a szentendrei Postás Strand és a budakalászi Ebihal Büfé között vasárnap reggel kilenc óra és dél között – közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint az Open Water Tournament (OWT) eseményére hatszáz jelentkezőt várnak;

a versenyzők a nyílt folyón több mint öt kilométert tesznek meg a szentendrei Duna-ágon a Postás Strandtól egészen Budakalászig.

Az úszókra 7 hajó 30 fős mentőszolgálata vigyáz, a helyszínen lesznek a Pest-Megyei Kutató-Mentő Szolgálat tagjai, valamint a Dunai Vízirendészet csaknem két tucat vízi járműve is.

Az indulók egyesével rajtolnak majd, így elkerülhető lesz a tömeg kialakulása szárazföldön és vízen egyaránt – írták.

Kiemelt kép: Hajók közlekednek a Dunán a Megyeri híd közelében, balról a Szentendrei-sziget 2018. szeptember 27-én (Fotó: MTI/Mohai Balázs)