Teljesen leállítják a dunai hajóforgalmat vasárnap Szentendrénél

A közlemény szerint az Open Water Tournament (OWT) eseményére hatszáz jelentkezőt várnak;
a versenyzők a nyílt folyón több mint öt kilométert tesznek meg a szentendrei Duna-ágon a Postás Strandtól egészen Budakalászig.
Az úszókra 7 hajó 30 fős mentőszolgálata vigyáz, a helyszínen lesznek a Pest-Megyei Kutató-Mentő Szolgálat tagjai, valamint a Dunai Vízirendészet csaknem két tucat vízi járműve is.
Az indulók egyesével rajtolnak majd, így elkerülhető lesz a tömeg kialakulása szárazföldön és vízen egyaránt – írták.
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Kiemelt kép: Hajók közlekednek a Dunán a Megyeri híd közelében, balról a Szentendrei-sziget 2018. szeptember 27-én (Fotó: MTI/Mohai Balázs)