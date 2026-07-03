Semjén Zsolt feljelentette Tordai Bencét

Semjén Zsolt feljelentette Tordai Bence volt képviselőt, amiért összefüggésbe hozta a korábbi miniszterelnök-helyettest a Schadl-üggyel – írja az Index.

Tordai Bence egy 2025. szeptemberi Facebook-bejegyzésében idézte a Schadl-ügy tárgyalásán elhangzott vallomást, amely szerint Rehák Róbert kézírásával kompromittáló szöveget jegyeztek fel Semjén fotója mellé.

Tordai Bence tavaly szeptemberben többek között arról írt, hogy a Schadl-ügy tárgyalásán Semjén Zsolt neve is előkerült – írták. Az Index megjegyzi, Semjén Zsolt rágalmazás miatt Szabó Tímea volt országgyűlési képviselőt is beperelte, amiért összefüggésbe hozta a Szőlő utcai üggyel.

Kiemelt kép: Tordai Bence korábbi országgyűlési képviselő (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)