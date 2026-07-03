Sakkpartit játszott Magyar Péter Polgár Judittal, Rubik Ernő is figyelte a mérkőzést

Magyar Péter miniszterelnök részt vett az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének rendezvényén, amelyet az amerikai függetlenség napjának 250. évfordulója alkalmából tartottak.
A fogadás egyik különleges pillanata volt, hogy a világ minden idők legeredményesebb női sakkozója, a Szent István-renddel kitüntetett, nyolcszoros sakkolimpiai bajnok Polgár Judit egy barátságos sakkmérkőzést játszott a miniszterelnökkel.
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A partin készült fotót Szentgyörgyi Szilárd nyelvész osztotta meg közösségi oldalán.
A mérkőzésnek különleges nézője is akadt: a háttérből Rubik Ernő figyelte a játszmát.
Kiemelt kép: Polgár Judit a Magyar Szent István-renddel kitüntetett magyar sakkozó, nyolcszoros sakkolimpikon (j.) és Magyar Péter miniszterelnök sakkpartija a budapesti Amerikai Nagykövetségen 2026. július 3-án (Szentgyörgyi Szilárd Facebook-oldala)