Még az idén szeretné benyújtani a honvédség átalakítását célzó javaslatot Ruszin-Szendi Romulusz

„Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét, és visszaszerezni önbecsülésüket, ami csorbát szenvedett az előző években” – hangsúlyozta Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának diplomaosztó ünnepségén pénteken a Ludovika Arénában.

A miniszter a végzős hallgatók előtt hangsúlyozta: a feladat, amire vállalkoznak, nem egy egyszerű munka, hanem szolgálat. „Ez az egyik, ha nem a legnemesebb hivatás és szolgálat. A magyar emberek szolgálata” – fogalmazott. Ez nem egy nem kft. vagy profitorientált cég, hiába gondolták azt korábban – jegyezte meg. Ruszin-Szendi Romulusz azt kérte a végzős hallgatóktól, hogy ezt soha ne felejtsék el, akkor sem, amikor harmadik hete kint vannak az erdőben, amikor hőhullám vagy árvíz idején kell segíteni, vagy amikor külföldön teljesítenek szolgálatot. Mint mondta, mindenkinek más lesz a feladata, mindenkinek más módon kell teljesíteni, a minisztérium felelőssége pedig az, hogy a hallgatók számára biztosítsa a feltételeket.

A tárcavezető azt ígérte, hogy törvényi szinten fogják kijavítani az elmúlt években elkövetett hibákat, és jelezte, ezért, az ő véleményük iránt is érdeklődve küldött ki a hallgatóknak egy kérdőívet, amelyre a megkérdezettek kétharmada válaszolt.

Ruszin-Szendi Romulusz jelezte, hogy még ebben az évben szeretnék benyújtani az Országgyűlésnek a törvénymódosítást a szükséges változásokról.

Deli Gergely, az egyetem rektora ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy intézményük különleges helyet foglal el a magyar felsőoktatásban. „Küldetésünk stratégiai jelentőségű: a jelenkor kihívásaira reagáló oktatási és kutatási feladatokat ellátva, a köz szolgálata iránt elhivatott, felkészült, felelősségteljes szakemberek képzése a 21. század kiszámíthatatlan biztonsági környezetében” – mondta a rektor, aki utalt az orosz–ukrán háborúra, a hibrid fenyegetésekre.

Aláhúzta, a jelenkori kihívásokhoz már nem elég egyféle hivatás szaktudása.

„Politikusok, katonák, rendőrök, elemzők kiberszakemberek, biztonság-szakpolitikai szakértők, kutatók és tudósok együttes látásmódjára és szoros együttműködésére van szükség” – jelentette ki. Az egyetemen zajló tudományos kutatás-fejlesztés, az innovációs projektek és az interdiszciplináris szemléletmód biztosítja, hogy a hallgatók válaszolni tudjanak a 21. század hibrid kihívásaira – mondta Deli Gergely, hozzátéve, hogy az intézményben zajló kutatások haszonélvezője a Magyar Honvédség.

A pénteki oklevélátadó ünnepségen 219 hallgató vette át oklevelét, közülük 23-an kiváló eredménnyel fejezték be tanulmányaikat. Az egyetem tájékoztatása szerint a végzősök közül a katonai alapképzési szakokon 114 honvédtisztjelölt, míg a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szakon 38 hallgató diplomázott. Mesterképzési szakokon 55 hallgató kapta meg az oklevelét. A szakirányú továbbképzési szakon négyen, valamint a katonai felső vezető szakirányú továbbképzési szakon nyolcan szereztek oklevelet.

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)