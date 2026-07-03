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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Magyar Péter Áder Jánosnak: Vége a közpénzes kiváltságoknak

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.07.03. 10:32

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Magyar Péter élesen bírálta Áder Jánost, akit „közpénzhorgásznak” nevezett, és azt állította, hogy a volt köztársasági elnök milliárdos közpénzekből fenntartott kiváltságokat élvez. A miniszterelnök Facebook-oldalán azt írta, ennek véget kell vetni, miközben Áder János bizonyítékokat vagy bocsánatkérést követel a vele szemben megfogalmazott vádak miatt.

A volt köztársasági elnök csütörtökön arra szólította fel Magyar Pétert, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot.

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A kormányfő véleményét a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón kérdezték arról, hogy Áder János alkotmányos puccsnak tartja a Sulyok Tamás államfő körüli helyzetet.

Magyar Péter úgy reagált: érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető „milliárdos pénzszivattyú-alapítvány” is állami fenntartásba kerül, és „elesik egy nagy bevételtől ő is meg a sameszai is”. Azt mondta, az Áder János vezette Kék Bolygó Alapítványból „évek óta lapátolták ki a közpénzt”. Nem elég, hogy a volt államfő kapja a havi hatmillió forintját, hogy másfél milliárd forintért felújítottak neki a magyar emberek egy villát, hogy jár neki sofőr, komornyik, neki még kellett egy alapítvány, egy tőkealap is – tette hozzá Magyar Péter, hiteltelennek minősítve Áder János szavait.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. július 2-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Áder JánosMagyar Péter kormányszóvivő

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