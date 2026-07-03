Körözött személyeket is elfogtak a BKK és a rendőrség közös ellenőrzésén

Csaknem 27 ezer utast ellenőrzött júniusban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a rendőrséggel közös akciók során. Az ellenőrzések eredményeként körözött személyeket fogtak el, eltűnt fiatalokat találtak meg, miközben az utasok kevesebb mint egy százalékát kellett pótdíjazni.

Közleményük szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), a BKK és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) júniusban négy alkalommal tartott közös, több járatra kiterjedő nagyszabású ellenőrzést.

Az ellenőrzések az 1-es és az 1A, a 4-es és a 6-os, illetve a 23-as és a 24-es villamost, valamint a 16-os, a 16A, a 105-ös, a 116-os, a 178-as, a 210-es és a 216-os buszt érintették. Továbbá kiterjedtek a Kelenföldi vasútállomás, a Keleti pályaudvar, a Deák Ferenc tér és a Széll Kálmán tér metróállomásainak ki- és bejárataira is.

A jegyellenőrök 26 779 utast ellenőriztek. Az ellenőrzöttek egy százalékát pótdíjazták, továbbá az utazási jogosultság vizsgálata mellett a szabályszegőket kizárták az utazásból – tudatta a BKK.

A társaság közölte: a rendőrök az ellenőrzések során 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött embert és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, továbbá előállítottak négy eltűnés miatt keresett fiatalt, egy férfihoz pedig mentőt kellett hívniuk.

Az akció során a rendőrséggel együttműködve ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát is, ennek kapcsán 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot buszsáv jogosulatlan használata miatt. Továbbá ellenőrizték a taxikat, valamint az engedéllyel rendelkező vagy engedély nélkül személyszállítást végző járműveket, az ellenőrzések során nyolc szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak – írták.

Az akciók folytatódnak, az együttműködésben részt vevők célja, hogy – a lakossági visszajelzéseket is figyelembe véve – tovább növeljék a járatellenőrzések hatékonyságát, és erősítsék a közösségi közlekedés biztonságát – áll a BKK közleményében.

A kiemelt kép forrása: MTVA/Róka László