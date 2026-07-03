Frontfelhőzet vonul át az ország felett

Sok napsütésre számíthatunk, miközben egy északnyugatról délkelet felé haladó, szakadozott frontális felhőzet vonul át fölöttünk pénteken.

A HungaroMet előrejelzése szerint a felhőzetből néhol zápor kialakulhat, északkeleten az ég is megdörrenhet. Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik, de egy-egy viharos széllökés sem zárható ki.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.

Este derült, csapadékmentes idő várható. Az északi szél veszít erejéből, csak néhol lehetnek élénk lökések. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb, míg nagyobb városokban, illetve vízpartok mentén pár fokkal melegebb lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/H. Szabó Sándor)