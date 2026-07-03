Azonnali hatállyal leállították a debreceni Semcorp teljes működését

Azonnali hatállyal felfüggesztette a debreceni Semcorp telephelyén zajló valamennyi tevékenységet a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal tűzvédelmi hatósága. A döntést az indokolta, hogy az ellenőrzések során olyan tűzvédelmi hiányosságokat találtak, amelyek veszélyeztetik a személy- és vagyonbiztonságot.

A határozat nemcsak a gyártásra vonatkozik, hanem az üzemeltetésre, a raktározásra, a takarításra és minden egyéb telephelyi tevékenységre is. A korlátozás addig marad érvényben, amíg a habbal oltó tűzoltó rendszer folyamatos és üzemszerű működését nem biztosítják.

A hatóság a szabálytalanságok miatt hárommillió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott a vállalatra. A közlemény szerint a tűzvédelmi szakemberek két helyszíni ellenőrzést tartottak az elmúlt napokban.

A vizsgálatok során több súlyos hiányosságot is feltártak, köztük egy működésképtelen tűzoltó szivattyút, szabálytalanul kialakított érzékelőket és a habbal oltó rendszer vízellátásával kapcsolatos problémákat. A kormányhivatal hangsúlyozta, hogy a vállalatnak a jövőbeni hasonló esetek elkerülése érdekében felül kell vizsgálnia a tűzvédelmi rendszer tervezését és üzemeltetését is.

Kiemelt kép: A kínai tulajdonú Semcorp Hungary Kft. lítiumion-akkumulátorokhoz használt szeparátorfólia-gyára a debreceni Déli Ipari Parkban (Fotó: MTI/Derencsényi István)