Vitézy Dávid: Elindult a GYSEV 11 darabos új InterCity-motorvonat flottájának gyártása

Elindult a GYSEV 11 darabos, új InterCity-motorvonat flottájának gyártása, a járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön.

Az ötrészes, kétáramnemű, óránként 160 kilométeres sebességre képes járművek a jövőben a Sopron–Budapest és Szombathely–Budapest vonalakon biztosítják majd a GYSEV InterCity szolgáltatását – ismertette.

A miniszter felidézte: még 2022 elején indította a GYSEV az InterCity-motorvonat flottabeszerzést, amit az Európai Beruházási Bank (EIB) hitelből finanszíroz a társaság. Ez volt az egyetlen olyan járműbeszerzés, amit már Lázár János sem tudott leállítani, bár a további járművek beszerzésére szóló opciót veszni hagyta – fogalmazott.

Vitézy Dávid jelezte, hogy a finanszírozás biztosításától a szállításig egy új flotta forgalomba állítása beszerzéssel, gyártással, engedélyekkel együtt ma akár 5 év is lehet Európában.

Örömteli hírnek nevezte ugyanakkor, hogy

az első négy szerelvény már az összeszerelés fázisában van Lengyelországban, az első jármű pedig idén év végére meg is érkezhet Magyarországra. Ekkor majd megkezdődik a hatósági engedélyek megszerzése, így 2027 második felében állhat forgalomba az új motorvonatok egy része.

„Miközben az elmúlt években sokszor hallottuk, hogy nincs pénz a vasútra, a valóság az, hogy Magyarország fél évtizedet veszített a szükséges MÁV járműcserék halogatásával vagy leállításával az elmúlt években, ami helyett inkább új irodaházra vagy a Mohácsi híd túlméretezésére ömlött a pénz” – írta bejegyzésében a miniszter.

Ezek az IC-vonatok azt a színvonalat hozzák el a magyar utasoknak, amely Európa számos országában már régóta természetes: klimatizált utastér, akadálymentes kialakítás, Wi-Fi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás, kerékpárszállítási lehetőség és kényelmes távolsági utazás

– emelte ki.

A járművek festett kocsiszekrényei a Stadler szolnoki üzemében készülnek, és ütemezetten kerülnek a lengyelországi Siedlcébe, ahol a végszerelés zajlik. A korszerű motorvonatok első- és másodosztályú kialakítással, távolsági ülésekkel, légkondicionált, alacsonypadlós utastérrel és modern utastájékoztató rendszerrel készülnek. A rugalmas belső kialakítás lehetővé teszi a szezonális igényekhez való alkalmazkodást, nyáron akár 18 kerékpár szállítása is biztosított. Az utasok kényelmét az ülések háttámláján tablet- és okostelefon-tartók is növelik – ismertette.

A járművek tesztelése 2026 augusztusától három helyszínen, Romániában, Csehországban és Magyarországon zajlik majd párhuzamosan – írta a közlekedési miniszter.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)