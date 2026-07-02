Tíz éve történt a hortobágyi tűzszerész-tragédia: négy katona halt hősi halált szolgálatteljesítés közben

A vizsgálatok később megállapították, hogy a bomba rendkívül rossz állapotban volt, szerkezete instabillá vált, ami jelentősen növelte a robbanás kockázatát, így a tragédiát nem emberi mulasztás okozta.
A tragédia nemcsak a Magyar Honvédséget, hanem az egész országot megrázta, hiszen békeidőben ritkán követel ennyi áldozatot katonai szolgálat.
A hortobágyi baleset után a Magyar Honvédség felülvizsgálta a hasonló robbanótestek kezelésére vonatkozó eljárásokat, hogy a jövőben még nagyobb biztonság mellett végezhessék a tűzszerészek rendkívül veszélyes feladataikat.
A tragédia nyolcadik évfordulóján, 2024-ben emlékművet avattak a Hortobágyi Központi Gyakorló- és Lőtér területén. Az alkotás a szolgálatteljesítés közben életüket áldozó tűzszerészek előtt tiszteleg, és egyben emlékeztet arra, milyen veszélyes feladat hárul azokra, akik nap mint nap háborús robbanótesteket hatástalanítanak Magyarországon.
Tíz évvel a hortobágyi katasztrófa után a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezrede Facebook-oldalán az alábbi szavakkal emlékezett meg hősi halált halt bajtársaikról:
„Az idő nem halványítja azok emlékét, akik szolgálatteljesítés közben a legnagyobb áldozatot hozták… csendben, hivatástudattal és rendíthetetlen bátorsággal. Az emlékezés nem csupán a múlt felidézése. Annak a tiszteletnek a kifejezése, amely azoknak jár, akik szolgálatukat a végsőkig teljesítették. Szolgálatuk örökre a magyar tűzszerészek történetének része marad.”
A szolgálatteljesítés közben életüket vesztett katonák emlékét a Magyar Honvédség ma is kegyelettel őrzi.
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Kiemelt kép: Megemlékezése a hortobágyi tűzszerész-tragédia 10. évfordulóján (Fotó: MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred Facebook-oldala)