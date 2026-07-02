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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Minden idők legmelegebb július másodiki hajnalán vagyunk túl

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.07.02. 12:14

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Megdőlt az országos hajnali melegrekord szerdán – közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön a honlapján. A tájékoztatás szerint Budapest Lágymányos meteorológiai állomáson mindössze 26,8 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet szerda hajnalra.

Azt írták: az abszolút melegrekord keddi megdőlését egy rendkívül meleg éjszaka követte.

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Budapest Lágymányos meteorológiai állomáson mindössze 26,8 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet szerda hajnalra, ezzel megdőlt az országos és a fővárosi legmagasabb minimum-hőmérséklet napi rekordja is. Hozzátették: a korábbi országos rekord ezen a napon 26,0 fok volt, amelyet Pannonhalmán jegyeztek fel 1950-ben. A korábbi budapesti rekordot, 24,4 fokot pedig 2022-ben mérték, szintén Lágymányoson.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Márton)

időjárásmelegrekordnyár

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