Minden idők legmelegebb július másodiki hajnalán vagyunk túl

Megdőlt az országos hajnali melegrekord szerdán – közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön a honlapján. A tájékoztatás szerint Budapest Lágymányos meteorológiai állomáson mindössze 26,8 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet szerda hajnalra.

Azt írták: az abszolút melegrekord keddi megdőlését egy rendkívül meleg éjszaka követte. Kapcsolódó tartalom Hivatalossá vált az abszolút hőmérsékleti rekord Kedden megdőlt a fővárosi abszolút melegrekord is. Budapest Lágymányos meteorológiai állomáson mindössze 26,8 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet szerda hajnalra, ezzel megdőlt az országos és a fővárosi legmagasabb minimum-hőmérséklet napi rekordja is. Hozzátették: a korábbi országos rekord ezen a napon 26,0 fok volt, amelyet Pannonhalmán jegyeztek fel 1950-ben. A korábbi budapesti rekordot, 24,4 fokot pedig 2022-ben mérték, szintén Lágymányoson. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Márton)