Minden idők legmelegebb július másodiki hajnalán vagyunk túl

Azt írták: az abszolút melegrekord keddi megdőlését egy rendkívül meleg éjszaka követte.
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Budapest Lágymányos meteorológiai állomáson mindössze 26,8 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet szerda hajnalra, ezzel megdőlt az országos és a fővárosi legmagasabb minimum-hőmérséklet napi rekordja is. Hozzátették: a korábbi országos rekord ezen a napon 26,0 fok volt, amelyet Pannonhalmán jegyeztek fel 1950-ben. A korábbi budapesti rekordot, 24,4 fokot pedig 2022-ben mérték, szintén Lágymányoson.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Márton)