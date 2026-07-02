Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét

A tájékoztatás szerint egy 41 éves kaposvári férfi az áldozat, aki június 28-án
a déli órákban esett a Balatonba egy vízibicikliről a siófoki strandnál, majd eltűnt.
Az elhunyt megtalálását követően az eset kivizsgálását az általános közigazgatási hatósági eljárás keretében kezdte meg a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság.
Mivel az ügy valamennyi részletét illetően nem lehetett megnyugtatóan állást foglalni az eljárásban, a körülmények tisztázása érdekében segítségnyújtás elmulasztása bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság – közölték.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Márton)