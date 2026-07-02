Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét

Csütörtök hajnalban megtalálták Siófok partjainál annak a férfinak a holttestét, aki vasárnap esett be egy vízibicikliről a Balatonba. Az ügyben büntetőeljárás indult segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt – közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A tájékoztatás szerint egy 41 éves kaposvári férfi az áldozat, aki június 28-án a déli órákban esett a Balatonba egy vízibicikliről a siófoki strandnál, majd eltűnt. Az elhunyt megtalálását követően az eset kivizsgálását az általános közigazgatási hatósági eljárás keretében kezdte meg a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság. Mivel az ügy valamennyi részletét illetően nem lehetett megnyugtatóan állást foglalni az eljárásban, a körülmények tisztázása érdekében segítségnyújtás elmulasztása bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság – közölték. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Márton)