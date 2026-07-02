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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.07.02. 19:14

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Csütörtök hajnalban megtalálták Siófok partjainál annak a férfinak a holttestét, aki vasárnap esett be egy vízibicikliről a Balatonba. Az ügyben büntetőeljárás indult segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt – közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A tájékoztatás szerint egy 41 éves kaposvári férfi az áldozat, aki június 28-án

a déli órákban esett a Balatonba egy vízibicikliről a siófoki strandnál, majd eltűnt.

Az elhunyt megtalálását követően az eset kivizsgálását az általános közigazgatási hatósági eljárás keretében kezdte meg a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság.

Mivel az ügy valamennyi részletét illetően nem lehetett megnyugtatóan állást foglalni az eljárásban, a körülmények tisztázása érdekében segítségnyújtás elmulasztása bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság – közölték.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Márton)

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