Magyar Péter azonnali vizsgálatot kért a munkavégzés közben meghalt postások ügyében

A kormányfő a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón közölte, hogy mély megrendeléssel értesült az esetről.
Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalóik védelmében,
biztosítottak számukra védő- és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget – mondta a miniszterelnök.
Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála „nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel”.
Egy kedden megjelent sajtóértesülés alapján
két postai kézbesítő meghalt munkavégzés közben a hőségriadó idején.
A Blikk híre szerint az értesülést a Magyar Posta a lapnak megerősítette, de részletes tájékoztatást a vizsgálat lezárásáig nem adnak.
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Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányzati sajtótájékoztatón 2026. július 2-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)