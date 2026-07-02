Magyar Péter azonnali vizsgálatot kért a munkavégzés közben meghalt postások ügyében

Magyar Péter azonnali vizsgálatot kért Kapitány István gazdasági és energetikai minisztertől a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyében.

A kormányfő a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón közölte, hogy mély megrendeléssel értesült az esetről.

Kapitány István felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely közölte, hogy mindent megtettek a munkavállalóik védelmében,

biztosítottak számukra védő- és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget – mondta a miniszterelnök.

Magyar Péter a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála „nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel”.

Egy kedden megjelent sajtóértesülés alapján

két postai kézbesítő meghalt munkavégzés közben a hőségriadó idején.

A Blikk híre szerint az értesülést a Magyar Posta a lapnak megerősítette, de részletes tájékoztatást a vizsgálat lezárásáig nem adnak.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányzati sajtótájékoztatón 2026. július 2-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)