Horváth András a két közmédiacég átmeneti vezetője

Horváth Andrást jelölte ki a közmédiát összefogó két társaság – a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) – átmeneti vezetésére csütörtöki döntésével az Országgyűlés művelődési bizottsága.

A 11 tagú testület tanácskozásán 7 képviselő támogatta a Tisza Párt személyi javaslatát, 4 voksolt ellene.

Az ülésen Szentkirályi Alexandra (Fidesz) bizottsági elnök jelezte: a Fidesz és a KDNP nem tett személyi javaslatot, a Mi Hazánk Mozgalom Virághalmy Saroltát jelölte a tisztségre.

Horváth András a bizottság rendelkezésére bocsátott önéletrajza szerint 1975. szeptember 10-én született Budapesten. 1999-ben végzett az ELTE jogi karán, ügyvédi praxisa a Dr. Horváth P. András Ügyvédi Irodánál van, címzetes egyetemi docens oktatói elismeréssel rendelkezik (Budapesti Metropolitan Egyetem).

Kiemelt kép: Szavaznak a képviselők az Országgyűlés művelődési bizottságának ülésén az Országház Tisza Kálmán termében 2026. július 2-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)