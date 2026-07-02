Hidegfront töri meg a kánikulát: zivatarokkal és megerősödő széllel érkezik a lehűlés

Ma hidegfront érkezik, amely többfelé okozhat záporokat, zivatarokat. Mögötte a Dunántúlon és csütörtökön már északkeleten is megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi szél. Továbbá több fokkal visszaesik a hőmérséklet, csütörtökre mindenütt megszűnik a kánikula.

A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd a késő délelőtti óráktól nyugati, északnyugati irányból fokozatosan csökken a felhőzet. Délelőtt még kisebb, délután már nagyobb számban, egyre inkább a keleti országrészben fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet.

Az északi, északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lesz erős, néhol viharos. Zivatarok környezetében is lehet szélerősödés.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul. Késő este 19, 25 fok valószínű.

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