Hegedűs Zsolt: Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját

Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját – jelentette be az egészségügyi miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Hegedűs Zsolt azt írta: csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók, az arcfelismerő szoftvert pedig kikapcsolták.

Hozzátette, hogy

ezzel párhuzamosan a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthatnak a kórházakból, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg.

A tárca szerdai közleménye szerint Hegedűs Zsolt egyúttal utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) frissen kinevezett igazgatóját, Tótth Árpádot, hogy gondoskodjon a fenntartásában lévő egészségügyi intézmények transzparenciájáról.

Mint írták,

az intézményeknek a sajtómegkeresések megválaszolásakor a transzparencia elvének szem előtt tartása mellett szakmailag megalapozott, tárgyszerű válaszokat kell adniuk, a válaszokban kerülni kell a politikai állásfoglalást, de a szakterületüket érintő kérdésekben megfogalmazhatnak véleményt.

Az utasítás szerint az országos kórház-főigazgatónak gondoskodnia kell arról is, hogy az állami fenntartásban lévő egészségügyi intézmények a sajtó megkereséseit folyamatosan fogadják és mielőbb megválaszolják azokat.

Kiemelt kép: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)