Feketén beszerzett árukat, illegális munkásokat és fiktív számlákat találtak több raktárban – közölte a NAV

A pénzügyőrök három kőbányai raktárat ellenőriztek, és feketén beszerzett árukat, illegális munkásokat, valamint fiktív számlákat találtak – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint mindhárom helyszínen olyan jelentős mennyiségű, feketén beszerzett, adóügyi papírok nélküli árut tároltak, hogy a NAV hivatalosan is lezárta a raktárakat, az ezekben tárolt árut hatósági felügyelet alá vonta, gyakorlatilag lefoglalta.

A revizorok az első raktárban több száz doboz játokot, valamint egy áruszállítót és dobozokat pakoló alkalmazottakat találtak. A számlák sem voltak rendben, mert az azokon szereplő áruk mennyisége töredéke volt a betároltnak.

Az áru eredetére vagy a beszerzés mikéntjére az ügyvezető nem tudott magyarázatot adni; a cégnek bérleti szerződése sem volt.

A másodikként ellenőrzött raktárban sem volt az azt használó cégnek bérleti szerződése, és a címet telephelyként sem jelentették be;

hiányzott az ott tárolt áruk – élelmiszerek, mosószerek, piperecikkek – nyilvántartása, sem számla, sem szerződés nem igazolta az áru tulajdonosát, eredetét.

Az ellenőrzés kiderítette azt is, hogy

a raktárban dolgozók sem voltak bejelentve, egyikük tartózkodási engedélye is lejárt.

A harmadik helyszínen a revizorok egy nyitott raktárban több ezer táskát és ruházati kiegészítőket találtak a bérleti szerződés, a működéshez szükséges feltételek itt sem voltak rendben.

A cég ügyvezetője az áruk igazolására számlákat adott át a revizoroknak, de a NAV rendszerei azt is jelezték, hogy a számlákon szereplő szállító partnerek fiktív vállalkozások, még beszerzéseik sem voltak – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/MTVA/Vajda János)