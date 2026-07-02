Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist az SZTE szívsebészei

Európában elsőként, a világon harmadikként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szívsebészei – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága csütörtökön az MTI-t.

A közlemény szerint az innovatív műtéti eljárás során egy különleges, biológiai eredetű szívbillentyűt tartalmazó érprotézist ültettek be két fiatal, veleszületett szívbetegségben szenvedő páciensnek. Az egyetem azt írta, Hadabás János és Szikora Attila János veleszületett szívbetegsége miatt gyermekkora óta több szívműtéten esett át. Mindketten nem sokkal az operáció után már kitűnő állapotban nyilatkoztak tapasztalataikról. Azt mondták,

a műtétet követően jelentősen jobban érzik magukat, és bíznak abban, hogy az új megoldás hosszú évekre biztosítja számukra a megfelelő szívműködést.

Az összegzés szerint az eljárás újdonságát az adja, hogy az SZTE szívsebészeti osztályának orvosai, Bari Gábor osztályvezető egyetemi adjunktus és Varga Sándor egyetemi adjunktus a biológiai eredetű szívbillentyűt tartalmazó érprotézist nem az eredeti, gyártó által meghatározott anatómiai helyén alkalmazta, hanem egy másik pozícióban. Az innovatív megoldás várhatóan tartósabb eredményt biztosít a betegek számára, csökkentheti a későbbi szívműtétek szükségességét, és hosszú távon hozzájárulhat életminőségük javításához.

A szakembereket idézve a közleményben kifejtették,

az innováció alapját egy biológiai eredetű – borjúszívburokból készült – billentyű jelenti.

A speciális előállítási eljárásnak köszönhetően a billentyű rendkívül csekély helyi gyulladásos reakciót vált ki, illetve nagyon kevés meszet vesz fel, így várhatóan hosszabb ideig képes a megfelelő működésre. Az új eszközzel Bari Gábor 2025-ben, egy kaliforniai szakmai látogatás során ismerkedett meg a világ egyik legrégebbi billentyűgyártó vállalatának bemutatóján. A szegedi szakemberek ezt követően dolgozták ki azt az új alkalmazási lehetőséget.

A beavatkozás megvalósításához egyedi hatósági engedélyre volt szükség. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tudományosan alátámasztott szakmai indoklásuknak köszönhetően jóváhagyta az úgynevezett eltérési engedélyt, valamint lehetővé tette a költséges szívbillentyű-érprotézis finanszírozását is.

A szakemberek szerint a fejlesztés jelentőségét nem csupán maga az új billentyű-érprotézis adja, hanem az a szakmai innováció is, amely lehetővé tette annak új alkalmazási területen történő felhasználását.

Alig tíz hónappal azután, hogy a gyártó bemutatta az új eszközt, az SZTE szakemberei már sikeresen el is végezték az első európai beültetéseket.

Bari Gábor kiemelte, a veleszületett szívbetegséggel élő páciensek esetében minden újabb nyitott szívműtét jelentősen növeli a szövődmények kockázatát, ezért kiemelt cél olyan korszerű, tartós megoldások alkalmazása, amelyek csökkenthetik a későbbi beavatkozások számát. Hozzátette: az SZTE támogatásának köszönhetően a legújabb sebészeti innovációk gyorsan eljuthatnak a betegellátásba, ami lehetőséget teremt arra, hogy a szegedi betegek a nemzetközi élvonalba tartozó ellátásban részesüljenek – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mónus Márton)