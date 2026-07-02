A Velencei-tó sorsára juthat egy másik híres magyar tó is

A tatabányai Farkas-tavak állapota riasztóan romlik az elhúzódó aszály miatt. A térségében a visszahúzódó víz és a repedezett meder mellett tömegesen gyülekező madarak jelzik a súlyos vízhiányt.

A tatabányai Farkas-tavak területén a vízszint az elmúlt hetekben jelentősen lecsökkent. A korábban összefüggő vízfelületek helyén ma már nagyrészt száraz, repedezett meder látható, a megmaradt víz pedig egyre kisebb területre zsugorodik – írja a Kemma.hu. Látványa emlékeztet az aszály miatt súlyos helyzetbe kerülő Velencei-tóra. A helyszínen járva a látogatót erős hőség, csapadékhiány és látványos kiszáradás fogadja, amely sokak szerint a Velencei-tó helyzetére emlékeztet.

A visszahúzódó víz aggasztó természeti jelenséget okoz: a Farkas-tavaknál egyre több madár gyűlik össze a még meglévő vízfelületeknél.

A jelenség hátterében az elhúzódó csapadékhiány és a tartós hőség áll.

A sekély tavak különösen érzékenyek az időjárási szélsőségekre, így gyorsan reagálnak a párolgásra és a vízutánpótlás hiányára. A mostani hőhullámot egy úgynevezett hőkupola is erősíti, amely magasnyomású légtömegként akadályozza a csapadékképződést, miközben tovább fokozza a felmelegedést.

A napok óta tartó extrém hőség és szárazság következtében tovább csökkent a Velencei-tó vízszintje is. A napokban megdőlt a tó negatív rekordja is, az Országos Vízügyi Főigazgatóság Agárdnál 52 centimétert mért – írta az Origo.

Kiemelt kép: Velencei-tó (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)