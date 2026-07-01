Viharkárok: úttestre dőlt fák és megrongálódott villanyvezetékek miatt riasztották a katasztrófavédelmet országszerte

Az ország nyugati és keleti felén is károkat okozott a vihar szerda délután, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében sok helyen kérik a tűzoltók segítségét – közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Tájékoztatásuk szerint az erős szél és a zivatar Mosonmagyaróváron és Kapuvár térségében, valamint Vas vármegyében és Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó, úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat.

Mosonmagyaróváron villanyvezetéket szakítottak le a fák, a kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le, Szombathelyen pincékbe, alagsorokba befolyó víz okozott gondot. A Győr-Moson-Sopron vármegyei Sobor településen egy lovas tanyán fóliasátrat kezdett meg, valamint egy bádogépületet sodort el a szél. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, illetve a Nagykanizsa–Zalakomár közötti területen szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt – számoltak be róla.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Donka Ferenc)