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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Új vezetés alá került a nemzetpolitika

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Szerző: hirado.hu
Forrás: Felvidék.ma
2026.07.01. 12:35

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár irányítja a nemzetpolitikai területet, míg a külhoni magyar közösségekkel kapcsolatos szakmai feladatokat és koordinációt Kollai István helyettes államtitkár látja el – írja a Felvidék.ma oldal.

Heidl Györgyöt a miniszterelnök javaslatára 2026. május 26-ai hatállyal nevezte ki Sulyok Tamás köztársasági elnök társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárrá. 

Heidl György Facebook-közösségi oldalán írt bejegyzésében hangsúlyozta, hogy nem készült ilyen tisztségre, ugyanakkor eltökélt abban, hogy új feladatában a magyar társadalomban kialakult feszültségek enyhítésén, a párbeszéd és a békésebb közélet erősítésén dolgozzon.

Heidl György filozófia- és vallástörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Pályafutása során a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának dékánjaként, valamint a Pécsi Egyházmegye kulturális igazgatójaként is tevékenykedett. Több évtizedes tudományos és felsőoktatási munkája elsősorban az ókeresztény filozófia, a keresztény művelődéstörténet és az eszmetörténet kutatásához kötődik.

Az államtitkárság munkáját helyettes államtitkárként Kollai István segíti, akit a miniszterelnök 2026. június 28-ai hatállyal nevezett ki. Feladata a határon túli magyar közösségekkel kapcsolatos ügyek és a nemzetpolitikai kapcsolatok szakmai koordinációja.

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Kiemelt kép: Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár (Fotó: Heidl György blogja Facebook-oldal)

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