Új vezetés alá került a nemzetpolitika

Heidl Györgyöt a miniszterelnök javaslatára 2026. május 26-ai hatállyal nevezte ki Sulyok Tamás köztársasági elnök társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárrá.

Heidl György Facebook-közösségi oldalán írt bejegyzésében hangsúlyozta, hogy nem készült ilyen tisztségre, ugyanakkor eltökélt abban, hogy új feladatában a magyar társadalomban kialakult feszültségek enyhítésén, a párbeszéd és a békésebb közélet erősítésén dolgozzon.

Heidl György filozófia- és vallástörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Pályafutása során a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának dékánjaként, valamint a Pécsi Egyházmegye kulturális igazgatójaként is tevékenykedett. Több évtizedes tudományos és felsőoktatási munkája elsősorban az ókeresztény filozófia, a keresztény művelődéstörténet és az eszmetörténet kutatásához kötődik.

Az államtitkárság munkáját helyettes államtitkárként Kollai István segíti, akit a miniszterelnök 2026. június 28-ai hatállyal nevezett ki. Feladata a határon túli magyar közösségekkel kapcsolatos ügyek és a nemzetpolitikai kapcsolatok szakmai koordinációja.

Kapcsolódó tartalom A vízhiányról és a kárpátaljai magyarok kényszersorozásáról is szó volt kedden az Országgyűlésben Magyar Péter szerint négyezer milliárd forint hiányzik a magyar víziközmű-rendszerből.

Kiemelt kép: Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár (Fotó: Heidl György blogja Facebook-oldal)