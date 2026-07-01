Szerda reggelre újraindultak az extrém hőség miatt leállt FLIRT motorvonatok – közölte Vitézy Dávid

Szerda reggelre újraindultak a FLIRT motorvonatok, a gyártó Stadler már dolgozik azon, hogy a jövőben ne okozzon gondot a rendkívüli hőség a működésben – derül ki Vitézy Dávid Facebook-bejegyzéséből.

A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a FLIRT motorvonatok már kedden este elkezdtek „éledezni”, amint a hőmérséklet 38 fok alá süllyedt. Korábban a járművek rendszerei a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, ami nélkül a motorvonatok megállás után nem tudnak újra elindulni. A rendszer kedden egyes esetekben 70 fok feletti akkumulátorcella-hőmérsékletet is érzékelt a miniszter közlése szerint.

Megjegyezte, hogy

hasonló jelenség az újabb, központi számítógépes rendszerekkel felszerelt autóbuszoknál is előfordul ilyen rendkívüli hőségben – ezek a védelmi rendszerek érthető módon a tűzveszély megelőzését szolgálják. A gyártó, a Stadler már dolgozik a megoldáson. A szintén általuk gyártott, legújabb KISS motorvonatoknál nem jelentkezett ez a probléma, így remélhető, hogy a 2006 óta forgalomba állított FLIRT motorvonatoknál is megtalálható a műszaki megoldás

– írta Vitézy Dávid.

A tárcavezető szerint a történet jól mutatja, hogy nem vagyunk teljesen felkészülve a klímaváltozás hatásaira, az egyre gyakoribb és egyre intenzívebb hőhullámok egészen váratlan helyeken is okozhatnak üzemzavarokat.

Ezekből a tapasztalatokból tanulni kell. Az új járművek tervezésénél és műszaki specifikációinál is figyelembe kell venni, hogy a korábban rendkívülinek számító időjárási helyzetek egyre inkább a mindennapok részévé válnak – áll a miniszter posztjában.

„Abban pedig ne legyen kétségünk: miközben az emberiség összességében nem tudta érdemben lassítani a klímaváltozás folyamatát, az egyre melegebb és szélsőségesebb időjáráshoz való alkalmazkodás elkerülhetetlenné vált. Ez egyre több forrást, felkészülést, türelmet és áldozatot igényel – nem csak a távoli jövőben, hanem már ma is. És ebben a helyzetben egy egyébként jól működő, de túlmelegedés miatt biztonsági okból leálló motorvonat még mindig a legenyhébb következmények közé tartozik, bármennyire bosszantó is” – fogalmazott Vitézy Dávid, megköszönve egyúttal az utasok türelmét, és reményét fejezve ki, hogy szerdán már nem kell 38-40 fokos hőséggel számolnunk.

Kiemelt kép: FLIRT motorvonat (Fotó: MTI/MTVA/Jászai Csaba)