Semmelweis-nap: július 1-jén csak ügyeleti rendben lesz elérhető az egészségügyi ellátás

Munkaszüneti nap lesz ma az egészségügyi dolgozóknak.

Július elsején, Semmelweis-napon zárva lesznek a háziorvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) nemzetközi oltóközpontja, valamint szünetel a központ anonim AIDS-szűrése és -tanácsadása is.

A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást.

Szerdán a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és/vagy készenlétet adó gyógyszertárak biztosítják. A nyitva tartó, az ügyeletes és készenlétet adó patikák címe, telefonszáma településre, vagy akár vármegyére keresve elérhető az NNGYK honlapján található gyógyszertár-adatbázisban. A nyitva tartó patikák megtalálhatók az EgészségAblak alkalmazásban is.

A háziorvosi rendelők és a gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget.

A háziorvosi rendelők bejáratánál fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát. A patikák esetében a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó, vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját, továbbá a legközelebbi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát kell közzétenni.

Mérgezés vagy annak gyanúja esetén a nap 24 órájában díjmentesen hívható az NNGYK Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálata a 06-80/20-11-99-es telefonszámon, ahol a várható tünetekről, az elsősegélyről és az orvosi ellátás szükségességéről adnak felvilágosítást. Ezenkívül egészségügyi kérdésekben szintén 0-24 órában tájékozódhat mindenki a 1812-es zöldszámon hívható Egészségvonalon.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)