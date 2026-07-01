Méregdrága legót vett a sárgarépa kódjával, pénzbüntetésre ítélték a polgármestert

Pénzbüntetésre és az okozott kár megtérítésére ítélt az Egri Járásbíróság egy polgármestert bolti csalás miatt – közölte az ügyben érintett településvezető nevének említése nélkül az Egri Járási Ügyészség szóvivője szerdán az MTI-vel.

Kenézi Diána tájékoztatása szerint a polgármester májusban az egyik egri nagyáruházban édességet, három legót és mosóport tett a kosarába közel ötvenezer forint értékben, az önkiszolgáló kasszánál azonban nem a termékeken lévő vonalkódokat olvasta le, hanem az árukat a pénztárgép mérlegére helyzete, majd a sárgarépa kódját használta.

Az termékek tényleges vételára helyett így még kétezer forintot sem kellett fizetnie, ám az üzlet biztonsági őre a cselekményt követően feltartóztatta. Az eljárás során kiderült: a férfi összesen hat alkalommal járt el így február óta ugyanabban az üzletben, ahol minden alkalommal a sárgarépa kódját használta a valós termékek – játékok, élelmiszerek, technikai cikkek – vonalkódja helyett

– tette hozzá a szóvivő.

A településvezető által okozott kár így összesen a százezer forintot is meghaladja, amiből közel ötvenezer forint térült meg – jelezte Kenézi Diána, aki szerint a vádhatóság indítványát jóváhagyva az ügyben eljáró járásbíróság folytatólagosan, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt jogerősen pénzbüntetésre, valamint az okozott kár megtérítésére ítélete a férfit.

Korábban a sajtóban napvilágot látott, hogy Terepes polgármestere, Bujáki Ferenc érintett az ügyben.

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