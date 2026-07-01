Örökbe fogadta az állatmentésben résztvevő tűzoltó a vascsőből kiszabadított cicát

Szorult helyzetben lévő macska életét mentették meg a Mezőtúron tűzoltók. A gazdátlan, vascsőből kiszabadított állatot az egyik mentésben résztvevő tűzoltó örökbe is fogadta.

A katasztrófavédelem közösségi oldalán felidézték, hogy egy helyi lakos meglepő csomaggal kopogtatott a mezőtúri tűzoltó laktanya ajtaján: egy kismacskát hozott, de nem ám hordozóban, esetleg ölben, hanem vascsőben.

Mint kiderült, megmentője egy építkezésen figyelt fel a keserű nyávogásra, azonnal a hang nyomába eredt, nem sokkal később meg is pillantotta a szorult helyzetben lévő cicát.

„A tűzoltók nem sokat tanakodtak, locsolót ragadtak és azonnal munkához láttak, csakhamar sikerült is kiszabadítaniuk a cica fejét a csőből” – elevenítették fel az állatmentés részleteit.

Bejegyzésükben kiemelték, hogy a cica a laktanyában kiheverheti ezt a traumát, mivel gazdája nem volt, az egyik mentésben résztvevő tűzoltó fogadta be a csőből mentett jószágot.

Kiemelt kép: Papp János tűzoltó őrnagy