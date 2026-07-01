Magyar Péter szerint a kormány egyik legfontosabb feladata az egészségügy fejlesztése

Az egészségügy fejlesztése a Tisza-kormány egyik legfontosabb feladata – közölte a miniszterelnök szerdán, amikor Semmelweis-nap alkalmából köszöntötte az egészségügyi dolgozókat a Facebook-oldalán.

„Semmelweis-nap alkalmából hálásan köszönjük minden egészségügyi dolgozó áldozatos munkáját. Az egészségügy fejlesztése a Tisza-kormány egyik legfontosabb feladata”

– fogalmazott Magyar Péter.

Július 1-je, a Semmelweis-nap az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja Magyarországon. Ezen a napon a rendelők és a gyógyszertárak zárva tartanak, ügyeleti rend működik.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 30-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)