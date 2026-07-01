Magyar Péter szerint a kormány egyik legfontosabb feladata az egészségügy fejlesztése

„Semmelweis-nap alkalmából hálásan köszönjük minden egészségügyi dolgozó áldozatos munkáját. Az egészségügy fejlesztése a Tisza-kormány egyik legfontosabb feladata”
– fogalmazott Magyar Péter.
Július 1-je, a Semmelweis-nap az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja Magyarországon. Ezen a napon a rendelők és a gyógyszertárak zárva tartanak, ügyeleti rend működik.
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Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 30-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)