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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Magyar Péter szerint a kormány egyik legfontosabb feladata az egészségügy fejlesztése

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.07.01. 08:53

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Az egészségügy fejlesztése a Tisza-kormány egyik legfontosabb feladata – közölte a miniszterelnök szerdán, amikor Semmelweis-nap alkalmából köszöntötte az egészségügyi dolgozókat a Facebook-oldalán.

„Semmelweis-nap alkalmából hálásan köszönjük minden egészségügyi dolgozó áldozatos munkáját. Az egészségügy fejlesztése a Tisza-kormány egyik legfontosabb feladata”

– fogalmazott Magyar Péter.

Július 1-je, a Semmelweis-nap az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja Magyarországon. Ezen a napon a rendelők és a gyógyszertárak zárva tartanak, ügyeleti rend működik.

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