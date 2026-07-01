Katonai konvoj közlekedik csütörtökön a Szolnok–Eger–Szolnok útvonalon

Mint írták: a dandár technikai eszközöket csoportosít át Szolnok–Jászladány–Zagyvarékas–Heves–Tenk–Dormánd–Maklár–Eger útvonalon, majd Egerből Szolnokra ugyanezen az útvonalon.
A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát – közölték.
Kérik a lakosság megértését és türelmét, illetve hogy
a katonai járművek, konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek,
mivel a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)