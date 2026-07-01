Hidegfront vet véget a hőmérsékleti rekordokat döntögető kánikulának

Az abszolút hőmérsékleti rekordokat döntögető kánikulának egy szerdán érkező hidegfront vet véget, erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyekből többfelé lehet számítani záporok és zivatarok kialakulására. Zivatar idején akár 10–15 Celsius fokkal is csökkenhet hirtelen a hőmérséklet.

Ahogyan arról a közmédia is több ízben beszámolt, az elmúlt napokban rendkívüli volt a hőség Magyarországon, olyannyira, hogy a HungaroMet Zrt. tájékoztatása szerint kedden, az előzetes adatok szerint az országos és a fővárosi abszolút maximum-hőmérsékleti rekord is megdőlt.

Az extrém hőség miatt Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál két-háromszor több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia-hálózaton, ezért az E.ON Hungária Csoport megerősített készenléttel dolgozik, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta.

Szécsényben 42 Celsius-fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum-hőmérsékleti rekord is: Budapest XI. kerületében, Lágymányoson 41 fokot regisztráltak.

Az eddigi abszolút csúcsérték 41,9 fok volt, amit 2007. július 20-án mértek Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon regisztrálták: 40,7 fok volt Budapesten – ismertette a meteorológia.

A met.hu oldalon olvasható előrejelzésük szerint szerdán a sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett már erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyekből többfelé lehet számítani záporok és zivatarok kialakulására.

A konvektív gócokat elsősorban felhőszakadás, valamint átmeneti viharos szélrohamok is kísérhetik. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szelet erős, viharos széllökések kísérhetik.

A csúcshőmérséklet 32 és 38 Celsius fok között alakul. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő.

A HungaroMet Balaton térségére érvényes előrejelzése, figyelmeztetése szerint a hidegfront este érkezik meg a tó térségébe megerősödő, majd viharossá váló északi, északnyugati szél kíséretében.

A Balatonnál eleinte még többnyire fátyolfelhős időre van kilátás, többször erősen megnövekvő gomolyfelhőzettel. Késő délelőttől intenzív záporok, zivatarok alakulhatnak ki a tó térségében átmeneti szélrohamok, jégeső és felhőszakadás kíséretében.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a Balatonnál 33, 34, a Velencei-tónál 35, 36 fok körül alakul, de zivatar idején akár 10–15 fokkal is csökkenhet hirtelen a hőmérséklet. Késő estére a hidegfront mögött 20–22 fokig hűlhet le a levegő.

A Balaton Siófoknál 29.5, a Velencei-tó Agárdnál 29 Celsius fokos.

Az országos előrejelzés szerint a következő napokban az elmúlt napokhoz képest jó tíz Celsius fokkal alacsonyabb lesz a legmagasabb nappali hőmérséklet, a hét hátralévő napjaiban jórészt 25 és 31 Celsius fok közötti értékekre lehet számítani, az éjszakák pedig valódi felfrissülést hozhatnak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)