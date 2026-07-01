Feloldják a kormány Facebook-oldalán a korábbi felhasználói letiltásokat

A videóhoz, amelyben látszik, ahogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták:
13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország Kormánya Facebook-oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csaknem tízezer elhallgattatott magyar embert jelent
– közölték.
Jelezték: a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat.
„Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat”
– fogalmaztak.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Kormány.hu)