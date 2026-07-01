Feloldják a kormány Facebook-oldalán a korábbi felhasználói letiltásokat

A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon – olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben.

A videóhoz, amelyben látszik, ahogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták: 13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország Kormánya Facebook-oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csaknem tízezer elhallgattatott magyar embert jelent – közölték. Jelezték: a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. „Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat” – fogalmaztak. Kapcsolódó tartalom Magyar Péter szerint a kormány egyik legfontosabb feladata az egészségügy fejlesztése Július 1-je, a Semmelweis-nap az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja Magyarországon. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Kormány.hu)