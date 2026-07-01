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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Feloldják a kormány Facebook-oldalán a korábbi felhasználói letiltásokat

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.07.01. 12:57

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon – olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben.

A videóhoz, amelyben látszik, ahogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták:

13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország Kormánya Facebook-oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csaknem tízezer elhallgattatott magyar embert jelent

– közölték.

Jelezték: a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat.

„Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat”

– fogalmaztak.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Kormány.hu)

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