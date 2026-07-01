Eloltották a tüzet a Hortobágyi Nemzeti Park területén

Eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén keletkezett tüzet – közölte a Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság az MTI-vel.

Azt írták, a 33-as főút közelében, Tiszafüred és Kócsújfalu között

több mint kilencvenhat hektárnyi területen égett le a növényzet,

ebből nyolcvan hektár legelő, a többi pedig nádas volt.

A helyszínre tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri, hevesi, püspökladányi, tiszaújvárosi, hajdúszoboszlói hivatásos, egyeki önkormányzati és tiszabábolnai önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával oltották a lángokat, tizenöt vízsugárral, tíz puttonyfecskendővel és csaknem kéttucatnyi kéziszerszámmal avatkoztak be.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook)