Eloltották a tüzet a Hortobágyi Nemzeti Park területén

Azt írták, a 33-as főút közelében, Tiszafüred és Kócsújfalu között
több mint kilencvenhat hektárnyi területen égett le a növényzet,
ebből nyolcvan hektár legelő, a többi pedig nádas volt.
A helyszínre tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri, hevesi, püspökladányi, tiszaújvárosi, hajdúszoboszlói hivatásos, egyeki önkormányzati és tiszabábolnai önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával oltották a lángokat, tizenöt vízsugárral, tíz puttonyfecskendővel és csaknem kéttucatnyi kéziszerszámmal avatkoztak be.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook)