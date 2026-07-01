Csütörtöktől még többen tesztelhetik a Mol Bubi 3.0 szolgáltatását – közölte a BKK

Még többen tesztelhetik csütörtöktől a budapesti közbringarendszer új kerékpárjait – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.

Közleményük szerint a csütörtökön induló teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését.

Ettől a naptól kezdve a BudapestGO alkalmazásban jelenleg érvényes (bármilyen típusú) bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy féléves Mol Bubi-bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést, és a visszajelzések alapján finomhangolja a rendszert – írták.

A BKK kiemelte:

a cél, hogy a Mol Bubi új generációja egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára.

A tesztben először az első ötezer jelentkező vehet részt, a résztvevői kört a BKK fokozatosan tervezi bővíteni. A részletes feltételekről és a használathoz szükséges tudnivalókról az érintettek e-mailben kapnak tájékoztatást a teszt indulásakor.

A zárt teszt június 19-én indult, és a visszajelzései alapján magas a szolgáltatással kapcsolatos elégedettség, főleg az elektromos rásegítésű kerékpárok népszerűek: a tesztelők szerint könnyen kezelhetők és kényelmes használatot biztosítanak. Emellett a mindennapi használatot segítő praktikus megoldások – például az ülés gyors és egyszerű állíthatósága – is hozzájárulnak a pozitív tapasztalatokhoz – olvasható a BKK közleményében.

Mint írták, az applikációval kapcsolatban elsősorban kisebb, a használhatóságot érintő észrevételek érkeztek, illetve néhány esetben a kerékpárokhoz kapcsolódó működési vagy érzékenységi kérdéseket is jeleztek a felhasználók.

A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy

a teszt során a rendszer dinamikusan bővül: a próbaüzem alatt folyamatosan jelennek meg újabb kerékpárok Budapest utcáin. Az új Mol Bubi-flotta június végére már több száz darabra nőtt, az állomások száma pedig jelenleg meghaladja a 130-at, így a szolgáltatás egyre több városrészben és egyre több felhasználó számára válik elérhetővé.

A BKK kiemelte, a Mol Bubi következő generációja minden szempontból előrelépést jelent: a mostaninál nagyobb, rugalmasan bővíthető flotta áll majd rendelkezésre, amely klasszikus és elektromos rásegítésű kerékpárokból áll. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul; ebből 2500 mechanikus, 800 pedig elektromos rásegítésű bicikli lesz.

Az elektromos rásegítésű kerékpárok bevezetésének célja, hogy olyan emberek számára is reális alternatívát kínáljon a szolgáltatás, akiknek eddig valamilyen okból kevésbé volt kézenfekvő választás.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)