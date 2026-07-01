Caroline Savage: Amerika szabadsága az európai szabadság biztosítéka

Amerika szabadsága a szabadság biztosítéka Európában is. Idén, amikor az Egyesült Államok függetlensége 250. évfordulóját ünnepeljük, az amerikai demokrácia középpontjában álló állandó értékeket is ünnepeljük: a szabadságot, az önkormányzatiságot, a polgári felelősséget és a szabadság védelmébe vetett hitet – mondta az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvivője szerdán a Városligetben.

Caroline Savage az amerikai függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen George Washington szobra előtt hangsúlyozta: az Egyesült Államokba érkezett magyar bevándorlók hozzájárultak Amerika felépítéséhez.

„Magyarországot és az Egyesült Államokat összeköti a szabadság, a szuverenitás és nemzeti identitás iránti elkötelezettség.”

Az ügyvivő szólt arról, hogy a közös kötelékek tükröződnek a Washington-szobor történetében is, amely csaknem 120 éve áll Budapest szívében. Hozzátette: a 20. század fordulóján az Egyesült Államokban élő magyar amerikaiak pénzt gyűjtöttek egy Kossuth-emlékmű felépítésére Clevelandben, hogy tisztelegjenek a demokrácia magyar atyja, az 1848-as forradalom hazafija előtt. „Azt az emlékművet, amely ma is áll, 1902-ben avatták fel. Aztán a magyar amerikaiak ismét a zsebükbe nyúltak, hogy megrendeljék George Washington budapesti szobrát. Egy nagy magyar államférfi, Apponyi Albert gróf segítségével a szobrot 1906-ban, 30 ezer fős tömeg előtt avatták fel a Városligetben.”

„Apponyi akkor azt mondta: a magyarok biztonságban érzik magukat, mert létezik olyan ország, mint az Amerikai Egyesült Államok”

– idézte fel Caroline Savage.

Mint fogalmazott, George Washington legfontosabb öröksége az, hogy megértette: a szabadságért folytatott harc nem ér véget a csatatéren. „Mert egy szabad nemzetnek intézményeket kell építenie, törvényeket hoznia, és ápolnia a polgári erényeket. Az Egyesült Államok első elnökeként Washington nem a hatalom koncentrációjával, hanem annak visszafogottságával segített megteremteni az amerikai demokrácia alapjait.” Az ügyvivő leszögezte: Washington a történelem egyik fordulópontján önként lépett vissza a hatalomtól, példát mutatva arra, hogy a demokrácia vezetése a szolgálatban, alázatban és elszámoltathatóságban alapul azok iránt, akiket szolgálunk. „A Washington által megtestesített eszmék továbbra is élnek, messze Amerika határain túl is.”

„Magyarországnak hosszú és büszke történelme van, partnerségünk az önök országával folyamatosan fejlődik, miközben közös értékeinkben és közös történelmünkben gyökerezik”

– fűzte hozzá.

Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte: az amerikai forradalom nem csupán egy nemzet függetlenségét hozta létre, hanem új alkotmányos modellt adott a világnak. „A körülöttünk lévő világ változik, de a demokrácia, a szabadság, a jogállamiság, az emberi méltóság és a kormány elszámoltathatósága változatlan elvek maradnak” – jelentette ki. A főpolgármester felidézte Kossuth Lajos 170 évvel ezelőtt az Egyesült Államokban tett látogatása során mondott szavait, mely szerint a demokrácia semmit nem ér a nép nélkül. „Szavai ma is érvényesek, hiszen a demokrácia soha nem ér véget, minden generáció szembesül az új kihívásokkal, de az útmutató, a demokratikus kormányzás értékei nem változnak.” Karácsony Gergely megfogalmazása szerint Kossuth szavai az amerikai függetlenségi nyilatkozat szövegével is rezonálnak. A főpolgármester Kossuth után Jimmy Carter volt amerikai elnököt is idézte, aki szerint alkalmazkodnunk kell a változó időkhöz, mégis ragaszkodnunk kell a változatlan elvekhez, a demokráciához, a szabadsághoz, a jogállamisághoz, az emberi méltósághoz.

„A demokrácia Európában született, a modern alkotmányosság azonban az Egyesült Államokban.”

„Az új alkotmányos modell hatalmat ellenőrző és szabályozó gondolatai világszerte inspiráltak demokráciákat, ezért nemcsak az amerikaiak számára fontos a függetlenség napja, azoknak is, akik hisznek a demokráciában” – jelentette ki. Hozzátette, a díszbe öltözött Lánchíd nemcsak az Egyesült Államok függetlenségének évfordulója előtt tiszteleg, hanem a két nemzet közötti barátságot is ünnepli, valamint közös elkötelezettségünket az egymást változatlanul összekötő elvek iránt. Az amerikai ügyvivő és a főpolgármester közösen helyezte el koszorúját George Washington városligeti szobránál, ahol a US Air Force Five Star Brass rézfúvós kvintettje zenélt. A kontinentális kongresszus 1776. július 4-én fogadta el a tizenhárom amerikai gyarmat Brit Birodalomtól való függetlenségét kimondó Lee-határozatot.

A döntést hivatalosan rögzítő dokumentum az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata.

A 250 éves a szabadság című rendezvényen július 4-én, szombaton egész napos ünnepséget rendeznek a budapesti Jane Haining és id. Antall József rakparton koncertekkel, családi programokkal. Este a Lánchíd az amerikai zászló színeiben ragyog fel.

Kiemelt kép: Caroline Savage, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője (Fotó: MTI/Soós Lajos)