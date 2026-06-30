Vitézy Dávid: Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy európai színvonalú legyen a magyar vasút

Mindent megtesz a kormány azért, hogy a magyar vasút korszerű, megbízható és európai színvonalú legyen – írta Facebook bejegyzésében kedden Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az uniós források hazahozásával újraindíthatják az InterCity-flotta beszerzését, az első új szerelvények azonban leghamarabb 2029-ben érkezhetnek.

„Ma az extrém hőség miatt a Nyugati pályaudvaron jártam, és láttam a csehek legújabb Railjetjét. Ehhez hasonló már nekünk is lehetne, 4 éve el is indult a beszerzés, de Lázár János ezt is leállította, amint miniszter lett” – fogalmazott.

Hozzátette, az uniós források hazahozásával el tudják indítani az új InterCity-flotta beszerzését, de a leállított tenderek, és az elmúlt évek rombolása miatt gyakorlatilag a nulláról kell indulni, így a legelső szerelvény is leghamarabb csak 2029-ben érkezhet meg.

Megjegyezte, Lázár János nagy ígéretéhez képest, hogy utolérjük Ausztriát, jelenleg lemaradásból indulunk a csehekhez vagy a lengyelekhez képest is.

Kiemelt kép forrása: MTI/Balogh Zoltán