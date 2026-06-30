Vitézy Dávid: Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy európai színvonalú legyen a magyar vasút

„Ma az extrém hőség miatt a Nyugati pályaudvaron jártam, és láttam a csehek legújabb Railjetjét. Ehhez hasonló már nekünk is lehetne, 4 éve el is indult a beszerzés, de Lázár János ezt is leállította, amint miniszter lett” – fogalmazott.
Hozzátette, az uniós források hazahozásával el tudják indítani az új InterCity-flotta beszerzését, de a leállított tenderek, és az elmúlt évek rombolása miatt gyakorlatilag a nulláról kell indulni, így a legelső szerelvény is leghamarabb csak 2029-ben érkezhet meg.
Megjegyezte, Lázár János nagy ígéretéhez képest, hogy utolérjük Ausztriát, jelenleg lemaradásból indulunk a csehekhez vagy a lengyelekhez képest is.
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Kiemelt kép forrása: MTI/Balogh Zoltán