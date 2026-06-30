Vitézy Dávid: Eddig 30 Stadler FLIRT motorvonat vált működésképtelenné az extrém hőség miatt

Az extrém hőség miatt 30 Stadler Flirt motorvonat vált működésképtelenné és még nem tudni pontosan, hol lesz ennek a vége – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden Facebook-bejegyzésében.

Vitézy Dávid felidézte, a Stadler Flirt motorvonatai a MÁV flottájának legmodernebb, klimatizált szerelvényei közé tartoznak, egyben Európa egyik legnagyobb példányszámban vásárolt vasúti járművei az elmúlt húsz évben, de a jelenlegi extrém hőséget még ezek a modern kocsik sem bírják.

A járművek beszerzésekor a gyártóval szemben támasztott műszaki követelmények jellemzően 35 Celsius-fokos külső hőmérsékletig történő üzembiztos működésre vonatkoztak, de az elmúlt napokban az ország több pontján 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletet is mértek.

Vitézy Dávid szerint a klímaváltozás hatásai már napi szinten befolyásolják az emberek életét. A közlekedés szintjén ez azt jelenti, hogy még több forrást kell fordítani a közösségi közlekedésre, azon belül is a vasút fejlesztésére, ami a legfenntarthatóbb közlekedési forma.

Úgy vélte, hogy rövid távon a korábbiaknál sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a klímaalkalmazkodás kérdésére, és úgy kell átalakítani a közlekedési rendszert, illetve a járműállományt, hogy az extrém hőhullámok idején is működőképes maradjon.

Ez nem fog egyik napról a másikra menni, de már az is nagy előrelépés, hogy a fenntarthatóság és a klímaalkalmazkodás döntési szempontként jelenik meg az új kormány munkájában – fogalmazott a tárcavezető.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)