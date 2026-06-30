Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben

A tájékoztatás szerint a viharos időjárás rengeteg munkát ad a tűzoltóknak Debrecenben és környékén.
Jellemzően megsérült tetőszerkezetek, kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztják az egységeket. A vihar több háztetőben is kárt tett.
Fa dőlt egy tanyán egy épületre, valamint a Hajdúsámson és Debrecen közötti úton is több kidőlt fa és leszakadt ág korlátozza a forgalmat.
A tűzoltók amint befejezték a munkálatokat, indulnak a következő helyszínre segítséget nyújtani.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vajda János)