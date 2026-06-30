Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben

Jellemzően megsérült tetőszerkezetek, kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztják az egységeket – közölte a katasztrófavédelem kedd délután az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a viharos időjárás rengeteg munkát ad a tűzoltóknak Debrecenben és környékén.

Jellemzően megsérült tetőszerkezetek, kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztják az egységeket. A vihar több háztetőben is kárt tett.

Fa dőlt egy tanyán egy épületre, valamint a Hajdúsámson és Debrecen közötti úton is több kidőlt fa és leszakadt ág korlátozza a forgalmat.

A tűzoltók amint befejezték a munkálatokat, indulnak a következő helyszínre segítséget nyújtani.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vajda János)