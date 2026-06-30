Váratlan döntés született az M6-os autópálya egyik szakaszán

Az M6-os autópálya Ivándárda és az országhatár közötti, 2026. július 1-től díjkötelessé váló szakaszán a 3,5 tonna feletti gépjárműveknek egyelőre nem kell útdíjat fizetniük – közölte a Magyar Közút útdíj üzletága kedden az MTI-vel.

Felhívták a figyelmet, hogy a változás csak a HU-GO e-útdíj rendszerben közlekedőket érinti, az e-matrica-rendszert nem. Az érintett útszakasz az e-matrica-rendszerben 2026. január 1. óta díjköteles.

A közleményben ismertették, hogy a Magyar Közút útdíj üzletág 2026. július 1-től részleges üzemszünetet hirdet az M6 autópálya Ivándárda és az országhatár közötti szakaszára.

Ez azt jelenti, hogy az érintett 2,5 kilométer hosszú útszakaszon a 3,5 tonna feletti járművek esetében egyelőre nem lesz szükség útdíj bevallására sem a viszonylati jeggyel, sem pedig a fedélzeti eszközzel (OBU) közlekedő járművek esetében.

Hozzátették, hogy a HU-GO-rendszert érintő részleges üzemszünet végéről a társaság időben tájékoztatást ad a megszokott közvetlen vagy közvetett csatornán.

Kiemelt kép: A magyar M6-os autópálya Horvátország felé vezető újonnan elkészült szakasza Lippó közelében 2025. október 6-án (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)