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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Újabb napi középhőmérsékleti rekord született hétfőn Budapesten

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.30. 10:51

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Előzetes adatok szerint új napi középhőmérsékleti rekord született hétfőn Budapest Lágymányos állomáson, ahol a napi középhőmérséklet elérte a 33,4 Celsius-fokot – közölte a Hungaromet Zrt. kedden a Facebook-oldalán.

A meteorológusok közlése szerint ez a napi adat, a véglegesítést követően, új országos csúcsot jelenthet. A korábbi országos rekordot 2007. július 20-án mérték Dunaújvárosban, ahol a 24 órás középhőmérséklet 33,3 Celsius-fok volt.

Jelezték azt is: hétfőn a napi középhőmérséklet Magyarország nagy részén 30-31 Celsius-fok körül alakult.

Mint írtuk, az országos tiszti főorvos szerda éjfélig hosszabbította meg a harmadfokú hőségriasztást.

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Kiemelt kép: Járókelő a hőségben egy szökőkútnál a budapesti Szabadság téren 2025. június 5-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

hőségmelegrekord Budapest

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