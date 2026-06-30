Újabb napi középhőmérsékleti rekord született hétfőn Budapesten

Előzetes adatok szerint új napi középhőmérsékleti rekord született hétfőn Budapest Lágymányos állomáson, ahol a napi középhőmérséklet elérte a 33,4 Celsius-fokot – közölte a Hungaromet Zrt. kedden a Facebook-oldalán.

A meteorológusok közlése szerint ez a napi adat, a véglegesítést követően, új országos csúcsot jelenthet. A korábbi országos rekordot 2007. július 20-án mérték Dunaújvárosban, ahol a 24 órás középhőmérséklet 33,3 Celsius-fok volt.

Jelezték azt is: hétfőn a napi középhőmérséklet Magyarország nagy részén 30-31 Celsius-fok körül alakult.

Mint írtuk, az országos tiszti főorvos szerda éjfélig hosszabbította meg a harmadfokú hőségriasztást.

Kapcsolódó tartalom Szerda éjfélig meghosszabbodik a harmadfokú hőségriasztás

Kiemelt kép: Járókelő a hőségben egy szökőkútnál a budapesti Szabadság téren 2025. június 5-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)