Új fejezet jöhet a kórházi fertőzések nyomon követésében, Hegedűs Zsolt szerint elkészült a módszertan

Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv – jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis-napi ünnepségén kedden Budapesten.

Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva, érthetően, összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is.

„Ami nincs megmérve, azt nem tudjuk javítani, amit elhallgatunk, abból nem lesz fejlődés, amit őszintén feltárunk, abból viszont lehet tanulás, biztonság és jobb betegellátás” – fogalmazott a politikus.

Hegedűs Zsolt hozzátette: Semmelweis Ignác öröksége arra tanít, hogy az egészségügyben nem elég jót akarni, mérni kell, össze kell hasonlítani, validálni kell, ki kell mondani a valóságot akkor is, ha ez kényelmetlen.

Mint rámutatott, „Semmelweis Ignác története nem egy távoli, ünnepi szoborrá merevedett élettörténet”, az ő életében benne van mindaz, ami az orvosi hivatás legmélyebb lényege: a megfigyelés bátorsága, az adatok tisztelete, a beteg iránti felelősség, az igazság kimondásának kockázata, és az a makacs kitartás, amely nélkül nincs valódi gyógyítás.

Semmelweist nem értette meg a saját kora. Ő még akkor is ragaszkodott a felismeréséhez, amikor sokan értetlenül, kétkedve vagy elutasítóan fogadták. Azonban a fertőzés terjedésének felismeréséhez és az azt megakadályozó klórmeszes kézmosás bevezetéséhez nemcsak bátorság és intuíció kellett, hanem statisztika is

– emelte ki a miniszter.

Hegedűs Zsolt felidézte: Semmelweis a maga idejében nem új épületet, nem drága eszközt, nem látványos gesztust javasolt, hanem fegyelmet, következetességet és tisztaságot. Ez a változtatás anyák ezreinek életét mentette meg – hangoztatta.

A kórházi fertőzések adatainak nyilvánossá tételéhez kapcsolódóan azt mondta, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. „Semmelweis hazájában ez nem lehet másodlagos kérdés” – fűzte hozzá.

Az egészségügyi miniszter kiemelte, a gyógyításban a tagadás nem védelem, hanem veszély, az őszinteség nem gyengeség, hanem a betegbiztonság feltétele, és az adatok nyilvánossága nem támadás az egészségügy ellen, hanem esély arra, hogy az egészségügy jobb, biztonságosabb és igazságosabb legyen.

Idén Semmelweis-díjat ketten, Batthyány-Strattmann László-díjat tizenheten, míg miniszteri elismerő oklevelet szintén tizenheten vehettek át.

Kiemelt kép: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter érkezik az Egészségügyi Minisztérium Semmelweis-napi ünnepségére a Belügyminisztérium épületében 2026. június 30-án. (Fotó: MTI/Purger Tamás)