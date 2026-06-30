Műsorújság
HU
EN
RO
#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Új fejezet jöhet a kórházi fertőzések nyomon követésében, Hegedűs Zsolt szerint elkészült a módszertan

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.30. 13:51

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv – jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis-napi ünnepségén kedden Budapesten.

Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva, érthetően, összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is.

„Ami nincs megmérve, azt nem tudjuk javítani, amit elhallgatunk, abból nem lesz fejlődés, amit őszintén feltárunk, abból viszont lehet tanulás, biztonság és jobb betegellátás” – fogalmazott a politikus.

Hegedűs Zsolt hozzátette: Semmelweis Ignác öröksége arra tanít, hogy az egészségügyben nem elég jót akarni, mérni kell, össze kell hasonlítani, validálni kell, ki kell mondani a valóságot akkor is, ha ez kényelmetlen.
Mint rámutatott, „Semmelweis Ignác története nem egy távoli, ünnepi szoborrá merevedett élettörténet”, az ő életében benne van mindaz, ami az orvosi hivatás legmélyebb lényege: a megfigyelés bátorsága, az adatok tisztelete, a beteg iránti felelősség, az igazság kimondásának kockázata, és az a makacs kitartás, amely nélkül nincs valódi gyógyítás.

Semmelweist nem értette meg a saját kora. Ő még akkor is ragaszkodott a felismeréséhez, amikor sokan értetlenül, kétkedve vagy elutasítóan fogadták. Azonban a fertőzés terjedésének felismeréséhez és az azt megakadályozó klórmeszes kézmosás bevezetéséhez nemcsak bátorság és intuíció kellett, hanem statisztika is

emelte ki a miniszter.

Hegedűs Zsolt felidézte: Semmelweis a maga idejében nem új épületet, nem drága eszközt, nem látványos gesztust javasolt, hanem fegyelmet, következetességet és tisztaságot. Ez a változtatás anyák ezreinek életét mentette meg hangoztatta.

A kórházi fertőzések adatainak nyilvánossá tételéhez kapcsolódóan azt mondta, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. „Semmelweis hazájában ez nem lehet másodlagos kérdés”  fűzte hozzá.

Az egészségügyi miniszter kiemelte, a gyógyításban a tagadás nem védelem, hanem veszély, az őszinteség nem gyengeség, hanem a betegbiztonság feltétele, és az adatok nyilvánossága nem támadás az egészségügy ellen, hanem esély arra, hogy az egészségügy jobb, biztonságosabb és igazságosabb legyen.

Idén Semmelweis-díjat ketten, Batthyány-Strattmann László-díjat tizenheten, míg miniszteri elismerő oklevelet szintén tizenheten vehettek át.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter érkezik az Egészségügyi Minisztérium Semmelweis-napi ünnepségére a Belügyminisztérium épületében 2026. június 30-án. (Fotó: MTI/Purger Tamás)

egészségügyfertőzés Hegedűs Zsolt kórház Magyarország

Ajánljuk még

 