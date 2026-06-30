Teljesen magyar tulajdonba kerülhet a fegyvergyártó Colt CZ Hungary

Rendezik a Colt CZ Hungary Zrt. tőkehelyzetét és átalakítják a társaság tulajdonosi szerkezetét, ezzel a fegyvergyártó cég 100 százalékban magyar tulajdonba kerül – tette közzé a 4iG Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján kedden.

A 4iG tájékoztatása szerint többségi közvetett leányvállalatai, az N7 Defence Holding Zrt. és az ARZENÁL Fegyvergyár Zrt., valamint közvetett kisebbségi leányvállalata, a Colt CZ Hungary Zrt. kötelező erejű előszerződést (term sheet) írtak alá a Colt CZ Group International s.r.o.-val hétfőn.

A Colt CZ Hungary-ben jelenleg a Colt CZ Group International 51 százalékos, az N7 Defence Holding Zrt. pedig 49 százalékos részesedéssel rendelkezik. A megállapodás alapján a két tulajdonos tulajdoni hányadának megfelelő arányban, összesen 3,42 milliárd forint összegű készpénzes tőkeemelést hajt végre a Colt CZ Hungary Zrt.-ben.

A tőkeemelésre a Colt CZ Hungary korábbi, a 4iG csoport tulajdonszerzését megelőző időszakot érintő gazdálkodása miatt kialakult saját tőkehelyzet rendezése, valamint a társaság pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében kerül sor

– közölte a 4iG.

A megállapodás alapján az N7 Defence Holding megvásárolja a Colt CZ Group International 51 százalékos részesedését a Colt CZ Hungary Zrt.-ben. A tranzakció eredményeként – annak zárása esetén – az N7 Defence Holding a Colt CZ Hungary kizárólagos, 100 százalékos tulajdonosává válik.

A felek a tulajdonosváltás lezárását követően is fenn kívánják tartani és tovább kívánják fejleszteni hosszú távú gyártási és kereskedelmi együttműködésüket. Az N7 Defence Holding számára a tranzakció megteremti a magyar védelmi ipar további fejlesztésének alapjait azáltal, hogy a gyártási tevékenységek magyar tulajdonba kerülnek, miközben fennmarad a Colt CZ-vel kialakított hosszú távú stratégiai partnerség – olvasható a tájékoztatásban.

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